Nella sua newsletter Gabriele Parpiglia ha raccontato di un presunto incontro tra Belen Rodriguez e il suo ex fidanzato, Andrea Iannone, nella casa di lui a Lugano. Ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e il pilota?

Qualche giorno fa Belen Rodriguez era stata paparazzata in un locale milanese assieme al portiere dell’Udinese Okoye, e subito era partito il gossip. Ora però ecco che la showgirl argentina è stata beccata nella villa di una sua ex fiamma. Ecco tutti i dettagli.

“A casa di lui”, nuovo retroscena su Belen Rodriguez e il suo famoso ex fidanzato

Al centro del gossip c’è sempre lei, Belen Rodriguez. Qualche giorno fa si era ipotizzato che la showgirl argentina potesse avere una relazione col portiere dell’Udinese Okoye, in quanto i due erano stati paparazzati insieme in un locale milanese. Frequentazione però mai confermata dai diretti interessati. Ora ecco che l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia ne lancia un’altra di indiscrezione.

Nella sua newsletter infatti il giornalista ha raccontato di una presunta visita di Belen a Lugano, nella villa di un sue ex fidanzato, ovvero Andrea Iannone: “Con lei c’era anche l’amica storica Patrizia Griffini, alias “La Pettinose”, che avrebbe pubblicato qualche foto dall’interno dell’abitazione. Sembra proprio che gli scatti siano stati fatti in casa del pilota.” Al momento va detto si tratta solamente di una indiscrezione, non c’è alcuna conferma che possa esserci un ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e il pilota motociclistico.

Staremo a vedere!

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, ritorno di fiamma?

Come abbiamo appena visto, Gabriele Parpiglia nella sua newsletter ha raccontato di un presunto incontro a Lugano tra Belen Rodriguez e l’ex Andrea Iannone. Al momento non ci sarebbero conferme di un possibile ritorno di fiamma. Ricordiamo che la showgirl argentina e il pilota sono stati insieme dal 2016 al 2018, storia cominciata quindi dopo la prima separazione tra la showgirl e Stefano De Martino. Queste erano state a “Verissimo” le parole di Iannone: ” “Con Belen ho avuto sempre un ottimo dialogo, che è stata la nostra forza. Penso di aver portato dell’amore e del bene nella sua vita. Sono arrivato in un momento complesso per lei: si stava separando e il suo matrimonio era finito. L’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento.”