Per tre giorni il patrono Onu degli oceani ha nuotato tra navi attaccate e una petroliera colpita, per richiamare l'attenzione sul mare.

Il nuotatore britannico Lewis Pugh, patrono delle Nazioni Unite per gli oceani, ha completato una traversata dimostrativa nello Stretto di Hormuz per sensibilizzare l’opinione pubblica. Il nuoto si è svolto mentre nella zona le navi venivano attaccate.

Tre giorni di nuoto per circa 15 chilometri

Pugh ha nuotato per tre giorni nello Stretto di Hormuz, percorrendo circa 15 chilometri in un totale di sei ore e mezza di nuotata.

La traversata è stata compiuta in un tratto di mare dove la navigazione era esposta ad attacchi contro le imbarcazioni, e questo rende la protesta del nuotatore un gesto diretto contro la situazione della zona.

Due esplosioni dopo venti minuti

Dopo venti minuti due esplosioni hanno scosso il mare. Una petroliera è stata colpita a quattro chilometri di distanza, mentre una nave a gas è rimasta in fiamme.

Rischi per la fauna e per le coste

Dalle notizie disponibili si temono danni per delfini e tartarughe, oltre che per le coste della zona. Pugh ha usato la nuotata per chiedere di fermare il conflitto e di riaprire il passaggio, come riportano le notizie correlate al suo gesto.

La nuotata di Pugh non è la sua prima impresa in mare aperto: un’altra notizia correlata racconta una nuotata a zero gradi nell’Isola della Mezza Luna, in Antartide.