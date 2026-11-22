Alla COP31 di Antalya il negoziato sul clima è bloccato: la bozza finale non nomina i combustibili fossili e divide Unione europea e paesi produttori di petrolio.

Alla COP31 di Antalya, in Turchia, i negoziati sul clima non hanno ancora portato a un accordo. Nel primo giorno di tempi supplementari la chiusura della conferenza delle Nazioni Unite è slittata almeno a domenica, e una plenaria era prevista alle 10 del mattino per cercare un compromesso. Nella notte, un progetto di decisione finale doveva essere trasmesso alle circa 200 delegazioni.

Il testo al centro del confronto è la Cover Decision, la decisione finale preparata dalle presidenze turca e australiana. La bozza pubblicata nella notte ad Antalya non menziona ancora esplicitamente i combustibili fossili, ma include un appello all’elettrificazione e chiede di accelerare l’adozione delle tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (Ccus), promosse dalle compagnie petrolifere e del gas, un punto contestato da alcuni paesi.

Il nodo dell’uscita dai combustibili fossili

L’Unione europea chiede che il documento finale includa un riferimento all’uscita dai combustibili fossili. Per la delegazione Ue, guidata dal commissario all’Ambiente Wopke Hoekstra, la bozza uscita giovedì non è accettabile. “È meglio non avere alcun accordo piuttosto che concluderne uno cattivo”, ha dichiarato il commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra.

Il Gruppo arabo, la Russia e l’India si sono opposti all’inserimento di questo punto. I paesi produttori di petrolio, cioè il Gruppo arabo e la Russia, hanno ottenuto che nella bozza compaiano obiettivi vincolanti sulla cattura e stoccaggio del carbonio (Ccs). La posizione dell’Ue è che non si possano inserire obiettivi di Ccs così precisi e che serva invece la citazione di una qualche forma di uscita dai combustibili fossili.

Elettrificazione e cattura del carbonio nella bozza

Il WWF Italia ha espresso preoccupazione per la seconda bozza, diffusa il 19 novembre dalle presidenze turca e australiana. Secondo l’organizzazione, il testo contiene alcuni segnali positivi, ma è privo di qualsiasi riferimento alla transizione fuori dai combustibili fossili. Il WWF riferisce che la bozza include un obiettivo sull’elettrificazione pari al 35% entro il 2035 della quota di elettricità nei consumi energetici finali globali, il cosiddetto 35×35. Dal resoconto del negoziato risulta invece un obiettivo del 34%, sul quale pare esserci l’accordo della Cina.

Bernardo Tarantino, Responsabile Affari Istituzionali del WWF Italia, ha dichiarato: “L’elettrificazione è una leva fondamentale della transizione energetica, ma elettrificare non significa automaticamente decarbonizzare.” Per l’organizzazione, l’obiettivo deve essere alimentato da fonti rinnovabili e contribuire a sostituire carbone, petrolio e gas. Mariagrazia Midulla, Senior Advisor su Clima ed Energia del WWF Italia, ha affermato: “La cattura e lo stoccaggio del carbonio è una tecnologia che si è dimostrata molto costosa, molto energivora e poco efficiente: non si possono sprecare risorse solo per tenere in gioco i combustibili fossili.”

Adattamento, IPCC e rischio di mancata approvazione

Sulla finanza per l’adattamento, destinata soprattutto ai Paesi in via di sviluppo, il negoziato non ha ancora trovato un’intesa. Questi ultimi chiedono impegni più stringenti dai paesi ricchi, mentre Ue e paesi industrializzati non intendono andare oltre quanto deciso alla COP29 di Baku nel 2024. Il WWF sottolinea che l’obiettivo di triplicare i finanziamenti per l’adattamento entro il 2035 non ha una base di riferimento concordata. Tra gli elementi positivi della bozza figurano l’attenzione agli oceani e il Dialogo Oceano-Clima.

Pechino sarebbe d’accordo nel far uscire tutti i rapporti dell’IPCC, il comitato scientifico dell’ONU sul clima, prima della valutazione dei risultati dei Paesi nella decarbonizzazione (Global Stocktake), prevista alla COP33 del 2028. La proposta non piace ai paesi petroliferi. Sabato sera la presidenza non ha ancora affrontato il tema della finanza per l’adattamento, impegnata sul braccio di ferro sulle fonti fossili, e resta aperta la possibilità che la Cover Decision non venga approvata.