Venerdì le Borse europee hanno aperto in calo, insieme a molti listini asiatici. Il motivo è l’uscita di Jensen Huang dalla guida di Nvidia, avvenuta con effetto immediato, che ha acceso i dubbi sul futuro degli investimenti nell’intelligenza artificiale.

Le dimissioni di Huang e l’interim di Colette Kress

Nvidia ha comunicato che Huang lascia le cariche di presidente, amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione.

La decisione arriva dopo notizie su due relazioni, una delle quali con una donna sospettata di spionaggio a favore della Cina, che hanno sollevato preoccupazioni per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Al suo posto, come amministratrice delegata ad interim, è stata nominata Colette Kress, direttrice finanziaria di lunga data.

Reazioni dei mercati europei e statunitensi

A Londra il FTSE 100 ha perso circa lo 0,2% in apertura, mentre Parigi e Francoforte hanno ceduto lo 0,3%. I future americani, compreso il Nasdaq 100, sono scesi di poco. Il giorno precedente le azioni Nvidia avevano chiuso in ribasso del 4,3%, mentre l’S&P 500, il Nasdaq Composite e il Dow Jones avevano perso circa lo 0,4%, con il Dow chiuso a 52.297,09 punti. Al contrario, AMD è salita del 5,9%.

Il parere di Quilter Cheviot

Ben Barringer, responsabile della ricerca tecnologica di Quilter Cheviot, non prevede effetti immediati sull’azienda, purché il portafoglio ordini resti solido e Nvidia rispetti i propri obiettivi di performance.

Sul lungo periodo, però, Barringer teme che l’intero ecosistema dell’IA possa soffrire, perché Huang ha avuto un peso notevole nei dibattiti sulla regolamentazione e nel finanziamento del settore.

Diversi titoli legati all’hardware per l’IA in Asia dipendono molto dal ritmo di sviluppo delle infrastrutture statunitensi, quindi un cambio di rotta della società potrebbe avere ricadute anche fuori dagli Stati Uniti.