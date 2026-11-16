Ladro irrompe in casa e picchia due 85enni: rubati contanti e gioielli

Ladro irrompe in casa e picchia due 85enni: rubati contanti e gioielli

Una serata trascorsa tranquillamente nella propria abitazione si è trasformata in un incubo per due coniugi di 85 anni, vittime di una violenta rapina avvenuta nella frazione di Pappiana, nel comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Un uomo con il volto coperto si è introdotto in casa dopo aver suonato alla porta e ha aggredito entrambi gli anziani, minacciandoli per farsi consegnare gioielli e oggetti preziosi.

Anziani picchiati e rapinati nella propria abitazione: bandito porta via 2mila euro

L’episodio si è verificato sabato 14 novembre, intorno alle 20.30. Secondo la ricostruzione, come riportato da La Nazione, lo sconosciuto avrebbe approfittato dell’apertura della porta per scagliarsi immediatamente contro il proprietario di casa, colpendolo con pugni e un oggetto contundente fino a farlo cadere a terra.

Subito dopo avrebbe intimato alla coppia di consegnargli gioielli e altri monili in oro. La violenza non si sarebbe fermata qui: il rapinatore ha aggredito anche la donna, facendola cadere e provocandole la frattura del femore. Dopo aver terrorizzato i due coniugi, avrebbe iniziato a rovistare nei mobili e nei cassetti, riuscendo a trovare una busta con circa 2mila euro in contanti.

Recuperato il denaro, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Soltanto dopo la fuga dell’uomo, le vittime sono riuscite a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica della Questura di Pisa, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile. I due anziani sono stati accompagnati in ospedale: l’uomo ha riportato ferite alla testa, mentre per la moglie si è reso necessario il ricovero nel reparto di Ortopedia. La donna dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico per la ricomposizione della frattura.

Il sindaco chiede più controlli: «Necessario potenziare le stazioni dei Carabinieri»

La vicenda ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale. Il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, ha contattato personalmente i coniugi e i loro familiari per manifestare la vicinanza dell’amministrazione, definendo quanto accaduto un episodio di particolare gravità. «Un episodio di violenza inaccettabile, tanto più perché ha colpito due persone fragili in un luogo in cui ciascuno dovrebbe potersi sentire al sicuro», ha dichiarato il primo cittadino, auspicando che il responsabile venga individuato al più presto.

Cecchelli ha inoltre rinnovato alla prefetta Maria Luisa D’Alessandro la richiesta di intensificare i pattugliamenti, sottolineando come un’aggressione di questa portata, avvenuta durante una normale serata di sabato, rappresenti un fatto inedito per il territorio. Il Comune ha già previsto un rafforzamento dei controlli della Polizia Locale attraverso il progetto Sere sicure: dal primo ottobre alla fine dell’anno sono stati programmati 48 servizi serali aggiuntivi, con pattuglie operative dalle 20 alle 24.

Nonostante gli interventi già predisposti, per il sindaco è necessario un ulteriore impegno da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Tra le richieste avanzate figura anche il potenziamento delle stazioni territoriali dei Carabinieri, considerate un presidio essenziale per la sicurezza dei cittadini. «Sono un presidio di sicurezza fondamentale per il nostro territorio», ha ribadito Cecchelli, evidenziando la necessità di garantire personale e mezzi adeguati.