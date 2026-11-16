Tragedia a Phuket, in Thailandia, dove un violento incendio ha devastato diversi edifici commerciali nella zona turistica di Patong. Il bilancio è di 11 morti e 16 feriti: le fiamme, divampate in un’attività di noleggio motociclette, si sono rapidamente propagate agli stabili vicini, intrappolando numerosi residenti. Tra le prime ipotesi sulle cause del rogo c’è un cortocircuito provocato dalle forti piogge.

Incendio a Phuket, undici morti e 16 feriti: fiamme in un edificio commerciale

Un violento incendio ha devastato il centro turistico di Patong, sull’isola di Phuket, in Thailandia, provocando un bilancio drammatico: 11 persone hanno perso la vita e altre 16 sono rimaste ferite. Come riportato da Tgcom24, il rogo è scoppiato nelle prime ore di lunedì, intorno alle 3:15-3:17 ora locale, lungo Phang Muang Sai Kor Road, non lontano dalla frequentata spiaggia di Patong, sulla costa occidentale dell’isola.

Le fiamme hanno interessato cinque edifici commerciali, i cosiddetti shophouses, partendo da un’attività di vendita e noleggio di motociclette situata al piano terra di uno stabile di sei piani. Nel locale erano parcheggiati oltre 100 veicoli, mentre ai livelli superiori si trovavano diverse stanze affittate come abitazioni, utilizzate anche da alcuni dipendenti dell’attività.

La presenza di carburante, lubrificanti, pneumatici e materiali plastici ha favorito la rapida propagazione delle fiamme, producendo una densa colonna di fumo nero che ha raggiunto gli appartamenti ai piani superiori. Diversi residenti, sorpresi nel sonno, hanno tentato di mettersi in salvo salendo verso i livelli più alti e cercando rifugio sui tetti, ma alcuni sono rimasti intrappolati.

Le vittime sarebbero otto donne e tre uomini: una era originaria del Myanmar, mentre le altre dieci erano cittadini thailandesi. La polizia ha inoltre precisato che nessun turista straniero risulta coinvolto tra i morti e i feriti.

Le operazioni di soccorso e le prime ipotesi sulle cause dell’incendio mortale a Phuket

I soccorsi sono intervenuti pochi minuti dopo la segnalazione, con l’arrivo dei vigili del fuoco del dipartimento municipale di Patong e delle ambulanze dell’ospedale locale. Almeno sei autopompe e numerose squadre di emergenza hanno lavorato per circoscrivere l’incendio, riuscendo a spegnere le fiamme dopo circa due ore di intervento. Secondo quanto riferito da Sanakorn Keesin, vicesindaco di Patong, una delle vittime è stata individuata al terzo piano, mentre le altre dieci si trovavano al quinto: «Una vittima è stata trovata al terzo piano, mentre le restanti 10 sono rimaste intrappolate al quinto piano mentre cercavano di fuggire dall’incendio, ma sono svenute a causa del fumo tossico».

Tra le prime ipotesi formulate dagli investigatori c’è quella di un cortocircuito provocato dalle forti piogge a un palo della corrente elettrica situato davanti all’edificio. Le scintille avrebbero raggiunto un trasformatore, provocando un’esplosione e innescando il rogo, che si sarebbe poi esteso al deposito di motociclette e agli esercizi commerciali vicini. La polizia di Patong ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e quantificare i danni.

La vicenda è arrivata anche all’attenzione del primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul, impegnato al vertice ASEAN di Manila quando ha appreso la notizia. Il capo del governo ha contattato immediatamente il governatore di Phuket, chiedendo verifiche urgenti e «rigorose azioni legali qualora venissero riscontrate irregolarità o violazioni delle norme di sicurezza».

𝗔𝗹 𝗺𝗲𝗻𝗼𝘀 𝟭𝟭 𝗺𝘂𝗲𝗿𝘁𝗼𝘀 𝘆 𝟭𝟲 𝗵𝗲𝗿𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝘂𝗻 𝗱𝗲𝘃𝗮𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗶𝗼 𝗲𝗻 𝗣𝗵𝘂𝗸𝗲𝘁, 𝗧𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱𝗶𝗮 Un incendio de grandes proporciones ha arrasado un establecimiento de alquiler de motocicletas en Patong, uno de los principales destinos turísticos de Phuket, durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre. El fuego comenzó alrededor de las 03:15, hora local, y se propagó rápidamente a los edificios colindantes, donde numerosas personas dormían en las plantas superiores. Según las autoridades, 11 personas han perdido la vida y al menos 16 han resultado heridas. Los equipos de rescate localizaron a diez de las víctimas mortales en las plantas superiores y a otra en un nivel inferior. La acumulación de humo dificultó gravemente la evacuación. Las primeras investigaciones apuntan a un posible cortocircuito en un poste eléctrico próximo al establecimiento. Las llamas habrían alcanzado varias motocicletas estacionadas, cuyo combustible contribuyó a la rápida propagación del incendio. La Policía y los equipos forenses continúan investigando las causas. El balance de víctimas podría actualizarse. Fuentes: Reuters, AFP, Thai PBS y The Phuket News https://t.co/YjuYr1te6r — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) November 16, 2026