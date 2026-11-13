Ragazzo autistico di 17 anni disperso nei boschi per sei giorni: una ricognizione in elicottero ha permesso ai soccorritori di ritrovarlo vivo.

Sei giorni disperso nei boschi, senza cibo a sufficienza e con temperature rigide da affrontare. Un 17enne con autismo è stato ritrovato vivo in Australia dopo quasi una settimana di ricerche: a salvarlo sono stati un pacchetto di patatine, l’acqua di un ruscello e la speranza di poter tornare a casa.

William ritrovato dopo sei giorni nei boschi in Australia: il 17enne con autismo sopravvive con patatine e acqua

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di William, un ragazzo australiano di 17 anni con autismo, scomparso durante una gita in campeggio nei pressi di Walhalla, nello Stato di Victoria, a circa 180 chilometri da Melbourne. Il giovane è stato ritrovato vivo giovedì 12 novembre, dopo quasi una settimana di ricerche che hanno coinvolto oltre cento persone tra agenti, soccorritori e volontari.

La scomparsa risale al 6 novembre, quando William si trovava in campeggio insieme a un amico. Per lui era la prima esperienza di questo tipo e non conosceva la zona. Dopo essersi allontanato per recuperare altra attrezzatura, non è più tornato al punto di ritrovo. L’ultimo avvistamento risaliva alle 16 circa, nei pressi di Stoney Creek Road.

Quando l’amico si è accorto della sua assenza, ha provato a cercarlo nelle vicinanze, senza successo. Sono così scattate le operazioni di soccorso, proseguite per sei giorni.

La svolta è arrivata grazie a una ricognizione aerea: gli agenti hanno individuato una cassetta da pesca appartenente al ragazzo, abbandonata in una zona boschiva a quasi due chilometri dal campeggio. Poco dopo, l’elicottero ha localizzato William, rannicchiato su una roccia vicino a un ruscello.

La caduta dalla scogliera e sei giorni di paura: «Non ho mai perso la speranza»

A ricostruire quanto accaduto è stata la madre, Elizabeth Barkley. «Non si è accorto che c’era una piccola fessura nella scogliera ed è scivolato giù», ha raccontato al Sydney Morning Herald. La caduta gli avrebbe provocato diverse escoriazioni e forti dolori alle gambe, impedendogli di spostarsi e raggiungere autonomamente il campeggio. Per affrontare le temperature rigide della notte, il 17enne ha utilizzato alcuni asciugamani che aveva con sé, mentre per nutrirsi ha potuto contare su un pacchetto formato famiglia di patatine e sull’acqua di un ruscello.

Nonostante i sei giorni trascorsi all’aperto, le condizioni del ragazzo sono risultate migliori del previsto. La polizia ha riferito che William era «sorprendentemente di buon umore e, per la maggior parte, in buona salute». Anche la madre ha rassicurato sulle sue condizioni: «Ha soltanto qualche graffio, ma sta bene».