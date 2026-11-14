Per oltre quattro ore gli aerei statunitensi sono rimasti a terra: ecco cosa ha causato il blocco e come si è risolto.

Nelle ultime ore il traffico aereo negli Stati Uniti si è fermato quasi completamente. La Federal Aviation Administration (Faa), l’agenzia federale che gestisce l’aviazione civile, ha disposto un ground stop nazionale che ha impedito il decollo di tutti gli aerei in partenza dagli scali americani. Il provvedimento, comunicato con un avviso del controllo del traffico aereo, citava “circostanze straordinarie” e “ragioni di sicurezza”, ed è una misura molto rara.

Il blocco ha coinvolto anche i voli europei. Secondo quanto comunicato da Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, tutte le partenze dai 42 Stati membri verso gli aeroporti statunitensi sono state sospese su richiesta della Faa, a causa di problemi tecnici. La sospensione riguardava la finestra tra le 22:00 UTC del 13 novembre e le 05:00 UTC del 14 novembre.

Tra i Paesi coinvolti figurano decine di Stati dell’Unione europea, il Regno Unito, l’Ucraina e la Turchia, oltre a Israele e Marocco, che aderiscono all’accordo.

Il guasto alle comunicazioni e le indagini

Le cause del provvedimento non erano chiare nell’immediato. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha parlato di un problema alle comunicazioni che ha interessato tutti i centri di controllo del traffico aereo del Paese.

Il segretario per la Sicurezza interna Markwayne Mullin ha escluso un attacco: “È solo un guasto alle telecomunicazioni”, ha dichiarato, aggiungendo che tutte le persone a bordo erano al sicuro.

Un successivo avviso della Faa ha confermato il guasto: “Si è verificato un guasto temporaneo alle telecomunicazioni” e, per massima precauzione, tutti i voli sono stati sospesi. L’FBI ha avviato accertamenti su un possibile problema software, mentre fonti della Faa hanno dichiarato che non ci sono indicazioni di un attacco informatico. Poco dopo la pubblicazione dell’avviso, il sito della Faa che raccoglie le comunicazioni sul controllo del traffico aereo è risultato fuori servizio.

Ritardi, cancellazioni e caos negli aeroporti

Il servizio di tracciamento FlightAware ha contato oltre 10mila voli rinviati e 1.700 cancellati. A Chicago, alcuni aerei in rullaggio hanno tentato di tornare ai gate per far sbarcare i passeggeri, ma la congestione è stata tale che molti velivoli sono rimasti bloccati sulle piste.

Il blocco è il secondo di questa portata dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. Questa volta, però, agli aerei non è stato ordinato di atterrare subito e i piloti hanno potuto comunicare con i controllori di terra. Il precedente più recente risale al gennaio 2023, quando la Faa sospese i voli interni per meno di due ore. Lo scorso anno il Congresso ha stanziato 12,5 miliardi di dollari per ammodernare il sistema di comunicazioni dell’agenzia, mentre la Faa e la Casa Bianca hanno chiesto altri 30,1 miliardi di dollari per risolvere ulteriori criticità.

La Farnesina e l’ambasciata italiana a Washington seguono la situazione in raccordo con le autorità locali. Per segnalazioni è possibile contattare l’ambasciata al numero +1 (202) 2573753 oppure l’Unità di crisi del ministero degli Esteri al +39 0636225 o all’indirizzo unita.crisi@.