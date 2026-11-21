Le trattative delle Nazioni Unite sulla regolamentazione delle armi autonome letali, spesso chiamate “killer robots”, si sono chiuse sabato 21 novembre 2026 senza un mandato negoziale. I Paesi firmatari della Convenzione su certe armi convenzionali (CCW) hanno deciso di proseguire il lavoro fino al 2028.

Le delegazioni erano riunite a Ginevra da cinque giorni con l’obiettivo di arrivare a un accordo per elaborare regole giuridicamente vincolanti sui sistemi in grado di selezionare e attaccare bersagli senza approvazione umana.

Il tema è sempre più rilevante, perché l’intelligenza artificiale acquista nuove capacità e i sistemi autonomi diventano più potenti.

Il mandato rinviato al 2028

Alla fine, i 128 Stati membri hanno concordato di avviare “the elaboration of an international instrument on lethal autonomous weapons systems” nei due anni successivi. Lo ha comunicato ai giornalisti Julien Thöni, il diplomatico svizzero che ha presieduto i negoziati.

Il testo finale parla di “elaborazione” e non di “negoziato”, perché alcuni Paesi avevano respinto la seconda parola.

Il documento finale prevede che un gruppo di esperti intergovernativi riferisca le proprie conclusioni a una riunione del 2028 degli Stati parte della Convenzione. Nel testo non compare alcun riferimento a uno strumento giuridicamente vincolante, e questo ha spinto alcuni osservatori a dubitare che si arrivi a un trattato entro la fine del 2028.

Le posizioni contrarie e il ruolo della Russia

Le decisioni della Convenzione richiedono il consenso di tutti gli Stati membri. La Russia ha quindi potuto bloccare le sessioni formali per gran parte della settimana, opponendosi alla partecipazione di osservatori, tra cui l’Unione europea, e obbligando le delegazioni a lavorare in forma informale. Le trattative sul testo finale sono proseguite fino a notte.

Un diplomatico brasiliano ha sostenuto che non fosse solo Mosca a frenare il processo: “You can blame Russia, but they are not the only ones. Some people are hiding behind Russia”. Secondo due diplomatici dell’Unione europea, anche Stati Uniti, Regno Unito, Corea del Sud, Giappone, Turchia e Israele hanno opposto resistenza a una regolamentazione vincolante. La Francia ha proposto un “hybrid document”, con elementi sia vincolanti sia non vincolanti, mentre la Germania ha sostenuto uno “international instrument” in alternativa a un protocollo giuridicamente vincolante.

Nelle ultime ore della conferenza, Irlanda, Brasile, Belgio e Austria, tra i Paesi favorevoli a regole sui sistemi letali autonomi, hanno ammorbidito le proprie posizioni. Il diplomatico brasiliano ha spiegato che lo hanno fatto per timore di “leaving the conference empty-handed”, cioè di uscire a mani vuote.

Le critiche delle organizzazioni

Stop Killer Robots, una coalizione di oltre 300 organizzazioni contrarie allo sviluppo e all’uso di queste armi, ha definito il mandato “watered down”, sostenendo che non offre una strada chiara verso regole vincolanti. La direttrice esecutiva Nicole van Rooijen ha affermato: “Delaying the creation of a legally binding instrument puts civilians and humanity at risk”. Secondo la coalizione, questi sistemi sono già stati testati o impiegati, anche in Ucraina e a Gaza.

Verity Coyle, vicedirettrice per le armi di Human Rights Watch, ha commentato: “This outcome is disappointing. It does not provide the urgent action needed to agree new rules, but the technology is racing ahead”. Le organizzazioni della società civile hanno giudicato l’esito della conferenza al di sotto delle attese, mentre l’uso dell’intelligenza artificiale in guerra continua ad aumentare.