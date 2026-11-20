Allarme in Polonia dopo la violazione dello spazio aereo nazionale da parte di due missili russi e un drone a reazione, precipitati durante un attacco di Mosca contro l’Ucraina occidentale. Aeroporti chiusi, caccia della NATO in volo e durissime reazioni da parte del governo di Varsavia, che sospetta una provocazione intenzionale.

Missili e drone russi entrano nello spazio aereo della Polonia: allerta al confine con l’Ucraina

Momenti di forte tensione al confine tra Polonia e Ucraina, dove nella notte due missili russi e un drone a reazione hanno violato lo spazio aereo polacco, precipitando in diverse località. L’episodio si è verificato durante una massiccia offensiva di Mosca contro le regioni occidentali ucraine.

A confermare l’accaduto è stato il ministro della Difesa polacco, Władysław Kosiniak-Kamysz, che ha definito l’attacco uno dei più gravi dall’inizio della guerra.

Le regioni della Precarpazia e di Lublino sono state interessate dall’allarme, mentre gli aeroporti di Rzeszów e Lublino sono rimasti temporaneamente chiusi, per poi riaprire alcune ore dopo. Per precauzione sono decollati caccia polacchi e della NATO, mentre sul territorio sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e unità antiterrorismo. Nonostante la caduta dei velivoli e alcuni incendi, non si registrano vittime, feriti o danni alle infrastrutture critiche.

Ritrovati due missili Kh-101 e un drone: avviate le indagini

In un primo momento le autorità avevano segnalato la presenza di alcuni oggetti non identificati. Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che si trattava di due missili da crociera Kh-101 e di un drone a reazione di provenienza russa. Uno dei missili è stato individuato a Nowy Lipowiec, nel distretto di Biłgoraj, nel voivodato di Lublino, mentre il secondo è precipitato a Rudnik nad Sanem. Le forze di sicurezza hanno provveduto a isolare tre diverse aree, avviando le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti delle Forze di Difesa Territoriale, mentre la Procura distrettuale di Lublino ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e identificare con certezza gli oggetti precipitati. Il presidente Karol Nawrocki è stato costantemente aggiornato attraverso l’Ufficio per la Sicurezza Nazionale. Secondo Kosiniak-Kamysz, l’episodio rappresenta una nuova provocazione di Mosca: «Questo attacco russo è stato uno dei più grandi dall’inizio della guerra su vasta scala in Ucraina». Il ministro ha inoltre ipotizzato che la scelta della giornata non sia casuale, considerando che nelle vicinanze delle zone interessate sono in corso esercitazioni militari della Coalizione dei Volenterosi.

Tusk: “Provocazione intenzionale”. La NATO mobilita i caccia

Dura la reazione del primo ministro polacco Donald Tusk, che ha escluso l’ipotesi di un semplice incidente: «Sappiamo che ciò che è atterrato sul suolo polacco proveniva dalla Russia. Non sembra un incidente. Apparentemente ci troviamo di fronte a una provocazione intenzionale». Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario generale della NATO, Mark Rutte, che ha confermato la mobilitazione dei jet dell’Alleanza dopo un colloquio con Tusk. «Siamo solidali con la Polonia e continueremo a rafforzare la nostra capacità di deterrenza e difesa», ha dichiarato, condannando l’azione russa e ribadendo il sostegno all’Ucraina. Anche il ministero degli Esteri tedesco ha espresso vicinanza a Varsavia, sottolineando come le ripetute violazioni dello spazio aereo polacco rappresentino una serie di provocazioni da parte di Mosca.

Le esercitazioni militari Koalicja, in programma dal 9 al 22 novembre, coinvolgono 11 Paesi e circa 2.800 militari. Uno dei missili precipitati in Polonia sarebbe caduto a circa 96 chilometri dall’area interessata dalle manovre, alimentando ulteriormente le preoccupazioni sulla sicurezza del fianco orientale della NATO.