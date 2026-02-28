Guerra Iran, il ministro della Difesa bloccato a Dubai dopo l’attacco USA-Israele: spazio aereo chiuso e voli cancellati, caos nei cieli e dichiarazioni ufficiali.

L’escalation della Guerra Iran Crosetto bloccato a Dubai ha portato a una drastica chiusura degli spazi aerei in vaste aree del Medio Oriente, dopo un attacco militare combinato di Stati Uniti e Israele contro obiettivi in Iran. Le autorità regionali, preoccupate per la sicurezza, hanno deciso la sospensione di numerosi voli civili, generando un’ondata di cancellazioni e ritardi nei principali aeroporti.

Guerra Iran, Crosetto bloccato a Dubai: cosa sta succedendo

Nella mattina del 28 febbraio 2026, Stati Uniti e Israele hanno lanciato una serie di attacchi militari contro obiettivi iraniani, causando risposte missilistiche da parte di Teheran e un rapido deterioramento della situazione di sicurezza. Di fronte all’escalation, diversi Paesi del Medio Oriente hanno chiuso i loro spazi aerei per proteggere i voli civili e prevenire incidenti.

La chiusura degli spazi aerei ha riguardato, oltre a Iran e Israele, anche Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar e gli stessi Emirati Arabi Uniti, costringendo compagnie di linea internazionali a sospendere o dirottare rotte programmate.

Crosetto bloccato a Dubai: gli ultimi sviluppi

Uno degli effetti più simbolici della Guerra in Iran è che il ministro Crosetto bloccato a Dubai. In merito alla situazione del ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto l’indiscrezione esclusiva è del Fatto Quotidiano. Dopo essere giunto a Dubai per ragioni personali, il ministro ha visto cancellato il volo di ritorno verso Roma a causa della chiusura dello spazio aereo.

Come riportato dalle agenzie, Crosetto e altri viaggiatori sono rimasti bloccati negli Emirati Arabi Uniti mentre l’operatività di Dubai International e di altri aeroporti della città è stata fortemente ridotta o sospesa.

La reazione italiana e le dichiarazioni ufficiali

In risposta alla Guerra di Usa e Israele in Iran, il ministro Crosetto ha rilasciato una nota in cui assicura di seguire con “massima attenzione” gli sviluppi della crisi nell’area mediorientale, in stretto coordinamento con il Governo italiano e partner internazionali.

La priorità, ha sottolineato Crosetto, resta la tutela della sicurezza dei militari italiani e del personale italiano coinvolto nelle operazioni internazionali, osservando che al momento non risultano coinvolgimenti diretti dei nostri contingenti negli eventi bellici in corso.

Disagi ai viaggi e ripercussioni globali

La chiusura degli spazi aerei non ha colpito soltanto i voli diretti in Medio Oriente. Le rotte commerciali tra Europa, Asia e Nord America sono state influenzate dalle decisioni delle autorità di sicurezza di evitare l’area per minimizzare i rischi. Ciò ha comportato l’aumento di deviazioni e la cancellazione di centinaia di voli programmati.

Tra le compagnie che hanno annunciato sospensioni o cambi di rotta figurano vettori di primo piano come Emirates, Etihad, Qatar Airways, Lufthansa, Air France e altre, tutte impegnate a gestire i disagi delle migliaia di passeggeri coinvolti.

Scenario geopolitico e prospettive future

La situazione riflette un’escalation militare che potrebbe avere impatti duraturi sulla geopolitica del Medio Oriente e sulla sicurezza internazionale. Analisti sottolineano che questa fase di conflitto, se prolungata, potrebbe interferire in modo significativo con le dinamiche politiche, economiche e di sicurezza in una delle regioni più strategiche del pianeta.

Nel frattempo, la comunità internazionale continua a monitorare la vicenda, con appelli per la de-escalation e l’apertura di canali diplomatici volti a limitare la guerra e tutelare i civili e le infrastrutture critiche.