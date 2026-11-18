Paura nella notte in Romania, dove è stata registrata una violenta scossa di terremoto nella zona di Vrances. La scossa è stata avvertita anche in Ucraina e in Moldavia.

Paura nella notte in Romania, dove è stata registrata una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 5.3, nella zona di Vrances. La scossa è stata avvertita anche in Ucraina e in Moldavia. I dettagli di quanto accaduto.

Terremoto in Romania, scossa di magnitudo 5.3: avvertita anche in Ucraina e in Moldavia

Paura nella notte in Romania.

E’ stata infatti registrata una violenta scossa di terremoto nella zona di Vrances. La scossa, di magnitudo 5.3, è stata avvertita anche in altri Stati, ovvero in Ucraina e in Moldavia. Il terremoto si è verificato a 131 chilometri di profondità. A renderlo noto il Centro sismologico euro-mediterraneo, precisando che la scossa ha colpito a ovest di Nereju Mic alle ore 02.48 (ora locale).

Va sottolineato che tale profondità è tipica della zona sismica di Vrancea, sotto i Carpazi. Ricordiamo infatti che un terremoto di magnitudo 5.2 aveva colpito quasi la stessa area nel 2013. Mentre nel 1977 la stessa zona fu colpita dal devastante terremoto di magnitudo 7.4. Nella scossa di questa notte al momento non sono stati segnalati danni né a persone né a cose.

Terremoto in Romania: paura tra gli abitanti

Come appena visto, nella notte è stata registrata una violenta scossa di terremoto in Romania, precisamente nella zona di Vrances. La scossa è stata di magnitudo 5.3 a una profondità di 131 km. A causa proprio della profondità dell’evento, le vibrazioni si sono propagate per centinaia di chilometri, risultando percepibili ben oltre i confini romeni. Il sisma è stato infatti avvertito anche in Ucraina. Ad avvertirlo gli abitanti delle regioni di Odessa, Chernivtsi, Vinnytsia, Khmelnytskyi, Ternopil, Ivano-Frankivsk e Zakarpattia. Tantissimi i cittadini che hanno riferito sui social di aver avvertito oscillazioni di lampadari, finestre e mobili durante la notte. Al momento però non ci sono fortunatamente segnalazioni di danni né a persone né a cose, solamente tanta paura.