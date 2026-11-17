Gli Stati Uniti si trovano a fronteggiare un’altra giornata segnata da pesanti disagi, stavolta non riguarderebbero direttamente i cittadini ma un apparato importante per la sicurezza del paese che gli esporrebbe ad una maggiore vulnerabilità e considerati gli attacchi che ci sono stati nel resto del mondo non è mai una bella notizia.

Usa, il blocco degli aeroporti che ha messo in ginocchio la nazione

Prima di entrare nel merito del caso di riferimento è bene fare un passo indietro e ricordare i disagi vissuti dai cittadini americani e non che hanno avuto pesanti problemi a causa del blocco dei voli nei principali scali americani.

Le problematiche hanno dapprima portato a notevoli ritardi e successivamente anche alla cancellazione dei voli che hanno fatto sì che per diverse centinaia di persone il soggiorno in aeroporto si prolungasse sino a che non fosse stato risolto.

Per il momento la situazione sembra essersi risolta e i voli non hanno avuto più problemi, riprendendo il loro regolare svolgimento, certamente un caso del genere ha puntato dritto verso la vulnerabilità del paese e da una nazione così attenta come gli Stati Uniti d’America non ce lo si aspetterebbe.

Altri disagi in Usa, fuori servizio la National Security Agency

Nuova giornata e nuovi problemi, stavolta ad essere colpita è la National Security Agency, ovvero l’agenzia di sicurezza nazionale.

La rete informatica interna ha avuto un guasto ed è andata fuori servizio. A renderlo noto è la CNN come riporta Adnkronos, precisando da subito che non si tratterebbe di un attacco informatico.

Questo sistema è utilizzato dai dipendenti per scambiarsi informazioni criptate e riservate, pur non essendo un attacco, l’attenzione è massima e chi si occupa del ripristino della rete ha valutato come scelta più opportuna l’ingresso scaglionato dei dipendenti al lavoro così da non intaccare il loro operato e favorire una ripresa delle attività molto più rapida.