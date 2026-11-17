Il futuro di Barbara d’Urso nella giuria di Ballando con le Stelle resta in sospeso. La conduttrice ha preparato una puntata speciale di Ballando Segreto dedicata alla vicenda, anticipata sui social con una foto in cui compare una boccetta di profumo spruzzata, un chiaro richiamo a quanto avvenuto sabato sera.

La decisione definitiva, secondo quanto emerso, dovrebbe arrivare nella prossima diretta del programma condotto da Milly Carlucci.

Le indiscrezioni dalla Rai e il retroscena del ristorante

Il giornalista di Chi Valerio Palmieri, intervenuto in collegamento su Rai1 durante La Volta Buona, ritiene che la d’Urso resterà, perché è una professionista e ha un contratto firmato.

Di parere opposto Rossella Erra, che ha raccontato di averla vista al ristorante dopo la puntata: la conduttrice, arrivata con un panettone, avrebbe detto «Questo è per tutti voi, buon Natale, ciao!». Erra teme che non tornerà.

Di un clima più disteso parla invece l’inviato Domenico Marocchi, che ha osservato la d’Urso nel backstage durante la pausa del Tg1 di mezzanotte.

Alla sua richiesta di un commento per La Volta Buona, la conduttrice avrebbe risposto che non era il momento.

Il parere dei giornalisti televisivi

Giuseppe Candela e Davide Maggio, critici in più occasioni verso la conduttrice, sono convinti che resterà. Candela ipotizza una scena di scuse poco sincere da parte di Guillermo Mariotto e un cambio di sedute, con Alberto Matano accanto al giurato. Maggio parla di un possibile spostamento di sedute in giuria.

Una uscita clamorosa resterebbe nella memoria del programma, ma i contratti firmati comportano penali. La d’Urso, inoltre, non ha mai abbandonato anticipatamente un progetto.

Il caso Codacons e le parole di Milly Carlucci

Il Codacons, con il portavoce Stefano Zerbi, chiede alla Rai di conoscere compenso, durata, spese accessorie e clausole sull’interruzione anticipata del contratto della conduttrice, e sta preparando un’istanza di accesso agli atti.

Milly Carlucci, al Tg1, ha definito il caso un fatto che la fa sorridere, ricordando che il programma dura quattro ore e mezza e che l’intemperanza è spesso presente. Sulla possibilità di un addio ha risposto: «Non lo so ancora, aspettiamo sabato prossimo».

Cosa è successo durante la settima puntata

Durante la settima puntata, dopo l’esibizione di Ornella Muti con Pasquale La Rocca, Mariotto ha invitato la collega a lasciar parlare la concorrente. Lo scambio è degenerato, fino a quando il giurato ha spruzzato profumo verso la d’Urso, parlando di «puzza». Mariotto ha poi precisato di non riferirsi a lei, e ha chiesto scusa. La conduttrice ha rivolto a Carlucci la richiesta di provvedimenti immediati.