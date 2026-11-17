Perché tutti guardano ai conti di Nvidia
Quanto guadagneranno le aziende che stanno spendendo miliardi in chip e centri dati? Se i nuovi servizi genereranno ricavi adeguati, gli investimenti potranno proseguire. Se i ritorni tarderanno ad arrivare, le aziende potrebbero rivedere i propri piani di spesa, con conseguenze anche per i fornitori.
Che cosa c’entrano i tassi americani
Il calo riflette la maggiore domanda di titoli pubblici, mentre il livello del rendimento aiuta a spiegare perché gli investitori restano selettivi. Quando un titolo di Stato americano rende oltre il 5% in dollari, per comprare un’azione e accettarne le oscillazioni ci si aspetta un rendimento potenziale più alto. Il confronto pesa soprattutto sulle società il cui prezzo dipende da profitti attesi a distanza di anni.