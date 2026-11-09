Uno sconto del 25% sulla Tari 2026 per le famiglie con ISEE basso: è questa l’agevolazione prevista dal Bonus sociale rifiuti, che permette di ridurre il costo della tassa sui rifiuti senza presentare una domanda specifica. Il contributo viene riconosciuto automaticamente a chi rispetta determinati requisiti economici, ma ci sono alcune condizioni da conoscere per non perdere il beneficio.

Ecco a chi spetta, quanto si risparmia e quando arriva lo sconto.

Bonus Tari 2026, sconto del 25% sulla tassa sui rifiuti: a chi spetta e come funziona

Le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica possono ottenere una riduzione del 25% sulla Tari, la tassa comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

L’agevolazione rientra nel Bonus sociale rifiuti, una misura gestita da ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) e pensata per alleggerire le spese delle famiglie con un ISEE contenuto. Il beneficio viene riconosciuto automaticamente, senza presentare una domanda specifica, ma è necessario aver trasmesso all’INPS la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), indispensabile per ottenere l’attestazione ISEE.

Dal 1° gennaio 2026, il limite economico per accedere allo sconto è fissato a 9.796 euro, mentre per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico la soglia sale a 20.000 euro. La misura è riservata alle utenze domestiche e non comprende, quindi, gli immobili utilizzati per attività commerciali o professionali. Un’altra condizione riguarda l’intestazione della tassa: l’utenza Tari deve essere riconducibile a uno dei componenti del nucleo familiare che possiede i requisiti economici. Il bonus può inoltre essere cumulato con le altre agevolazioni sociali previste per le forniture di luce, gas e acqua, consentendo alle famiglie aventi diritto di beneficiare contemporaneamente di più riduzioni.

Quanto si risparmia e quando arriva lo sconto sulla tassa dei rifiuti

Il Bonus sociale rifiuti garantisce un taglio pari a un quarto dell’importo annuale della Tari. La somma effettivamente risparmiata varia in base alla tassa applicata dal Comune, che viene determinata considerando diversi elementi, tra cui la superficie dell’abitazione e il numero degli occupanti.

Per comprendere meglio il meccanismo, una famiglia che deve versare 200 euro all’anno potrà ottenere una riduzione di 50 euro. Il riconoscimento, tuttavia, non avviene nello stesso anno in cui viene presentata la DSU, ma in quello successivo. Di conseguenza, chi ha ottenuto un’attestazione ISEE valida nel 2026 riceverà lo sconto nel 2027, calcolato sulla Tari relativa all’anno precedente. Per non perdere il diritto all’agevolazione negli anni successivi, sarà necessario rinnovare la DSU ogni anno.

Occorre prestare attenzione anche alla data di presentazione: se la dichiarazione viene trasmessa dopo il 20 dicembre 2026 e l’attestazione ISEE arriva soltanto a gennaio 2027, il contributo slitterà al 2028. Una volta individuati i beneficiari attraverso lo scambio dei dati tra INPS e gestori del servizio, la riduzione viene applicata direttamente alla prima rata utile, generalmente entro il 30 giugno. Le modalità di pagamento della Tari, invece, dipendono dalle decisioni dei singoli Comuni: è possibile saldare l’importo in un’unica soluzione oppure attraverso più rate.

Per controllare che lo sconto sia stato riconosciuto è sufficiente verificare l’avviso di pagamento della Tari. È prevista, infine, una regola per le famiglie che hanno accumulato debiti: il gestore può utilizzare il bonus per compensare gli importi non versati, ma soltanto dopo aver inviato un sollecito di pagamento, specificando la somma arretrata e la volontà di trattenerla a copertura del debito.