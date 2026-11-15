Pensioni 2027, la manovra penalizza gli assegni tra 40mila e 50mila euro: ecco quanto si perde con la rivalutazione ridotta e il taglio Irpef.

La manovra 2027 cambierà gli importi delle pensioni, soprattutto per chi riceve un assegno medio-alto. Le nuove regole prevedono infatti aumenti più bassi per gli assegni che superano quattro volte il trattamento minimo. A questa misura si aggiunge il taglio dell’Irpef, che però non sarà sufficiente a compensare le perdite per tutti.

Secondo le stime, saranno coinvolti circa 3,5 milioni di pensionati. Ma quanto si perderà davvero? Le cifre cambiano in base all’importo della pensione e al reddito annuale.

Pensioni, come cambierà la rivalutazione nel 2027

Il primo intervento riguarda la rivalutazione delle pensioni, cioè l’aumento annuale degli assegni per adeguarli al costo della vita e all’inflazione.

Con le nuove regole, chi riceve una pensione fino a quattro volte il trattamento minimo continuerà ad avere una rivalutazione piena, pari al 100%. Per gli assegni più alti, invece, l’aumento sarà ridotto.

In particolare, la rivalutazione sarà:

del 100% per le pensioni fino a quattro volte il minimo;

dell’85% per la parte compresa tra quattro e cinque volte il minimo;

del 53% tra cinque e sei volte il minimo;

del 47% tra sei e otto volte il minimo;

del 37% tra otto e dieci volte il minimo;

del 32% oltre dieci volte il minimo.

Per capire quali pensioni saranno interessate bisogna considerare che nel 2026 il trattamento minimo Inps è pari a 2.447,40 euro lordi al mese per quattro volte il suo valore.

Le conseguenze saranno diverse a seconda dell’importo dell’assegno. Secondo le stime dell’Ufficio parlamentare di bilancio, la perdita sarà di circa 144 euro all’anno per una pensione da 2.753 euro lordi al mese. Per chi riceve 6.730 euro al mese, invece, la perdita potrà arrivare a 1.357 euro all’anno.

Anche l’Istat ha calcolato l’impatto della misura. La perdita media lorda sarebbe di circa 510 euro all’anno. Considerando anche il minore prelievo fiscale dovuto a un assegno più basso, la cifra scenderebbe a 290 euro. Se si aggiunge il beneficio del taglio dell’Irpef per chi ne ha diritto, la perdita media arriverebbe a circa 150 euro.

Il taglio dell’Irpef non compensa le perdite per tutti

La manovra prevede anche una riduzione dell’aliquota Irpef dal 43% al 33% sulla parte di reddito compresa tra 50mila e 55mila euro.

Il vantaggio massimo sarà di 500 euro all’anno. La riduzione, però, non riguarderà chi ha un reddito inferiore a 50mila euro. Inoltre, non tutti i pensionati riceveranno lo stesso beneficio.

Le simulazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio mostrano che il risultato finale dipenderà dal reddito annuale. Per chi guadagna 40mila euro lordi all’anno, la perdita complessiva sarà di circa 367 euro. A 50mila euro salirà a 520 euro.

Per un reddito di 60mila euro, invece, la perdita sarà più contenuta e pari a 137 euro. Le cifre torneranno poi a crescere: circa 293 euro per chi guadagna 70mila euro, 422 euro per un reddito di 80mila euro e 555 euro per 100mila euro.

Per i redditi più alti le perdite saranno ancora maggiori. Si arriverà a 692 euro per 120mila euro di reddito, 967 euro per 160mila euro e 1.241 euro per 200mila euro.

Quanto perderanno i pensionati ogni anno

Le simulazioni permettono di capire meglio cosa succederà in base all’importo mensile della pensione. Considerando tredici mensilità, chi riceve 3.000 euro lordi al mese avrà una perdita stimata di 343 euro all’anno.

Per una pensione da 3.500 euro lordi mensili, la perdita sarà di circa 451 euro. Chi riceve 4.000 euro al mese perderà invece 443 euro all’anno.

La cifra scende per gli assegni da 5.000 euro lordi al mese, con una perdita stimata di 215 euro. Per una pensione da 6.000 euro mensili, invece, la perdita tornerà a salire, arrivando a circa 396 euro all’anno.

Il risultato finale dipenderà quindi da due elementi: la riduzione degli aumenti legati all’inflazione e il vantaggio fiscale previsto dal taglio dell’Irpef. Per alcuni pensionati il beneficio fiscale sarà sufficiente a limitare le perdite, mentre per altri non basterà a compensare gli aumenti più bassi.