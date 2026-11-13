Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha espresso, in una recente intervista a CNBC, preoccupazione per l’impatto di quello che definisce un shock di offerta energetica derivante dal conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nonostante la forza dell’economia statunitense, Bessent ritiene che la Federal Reserve debba tenere conto di questi aumenti dei prezzi dell’energia quando decide la politica monetaria.

Avvertimento di Scott Bessent sullo shock energetico

Motivazioni e dichiarazioni

Bessent ha sottolineato che «il Fed dovrebbe capire che si tratta di uno shock di approvvigionamento energetico», aggiungendo che «guardare indietro ai numeri rumorosi non è utile». Ha invitato la banca centrale a mantenere una visione prospettica piuttosto che basarsi su dati passati.

Nonostante la pressione della Casa Bianca per un allentamento, il segretario ha affermato di non voler dettare alla Fed le decisioni, ma di chiedere un mindset aperto.

Indicatori economici che spingono verso un rialzo

Inflazione al consumo e dati CPI

Il Consumer Price Index di ottobre è aumentato dello 0,4 % rispetto al mese precedente, superando le aspettative di 0,3 %.

Il core CPI, che esclude cibo ed energia, è cresciuto dello 0,3 %. Il dato sull’alloggio, in particolare l’indice degli affitti, ha contribuito per più del 30 % al rincresco complessivo. L’Ufficio di Statistica del Lavoro non ha potuto fornire un confronto annuo per ottobre a causa di un’interruzione del 2025, lasciando un vuoto nella valutazione della dinamica dei prezzi energetici.

Mercato del lavoro e prezzi del carburante

Il rapporto sull’occupazione ha mostrato una creazione di 165 000 posti di lavoro ad ottobre, confermando la robustezza del mercato del lavoro. Parallelamente, il prezzo medio della benzina è sceso a 3,87 dollari per gallone, rispetto a 4,34 dollari il mese precedente, ma rimane comunque superiore ai 2,98 dollari registrati il 28 febbraio, quando gli Stati Uniti e Israele hanno iniziato le ostilità contro l’Iran.

Previsioni del mercato e posizioni dei responsabili della Fed

CME FedWatch e probabilità di aumento

Il monitor CME FedWatch indica un 89,4 % di probabilità che la Fed alzi il tasso di interesse di un quarto di punto nella riunione del 9 dicembre, con una possibilità di portarlo nella fascia 4,00-4,25 %. Un aggiornamento successivo ha spinto la stima al 91 %, con una marginale probabilità del 10 % per un aumento di 50 punti base.

Opinioni di Christopher Waller e Lorie Logan

Il governatore Christopher Waller ha dichiarato, durante una conferenza a Londra, che un rialzo di 25 punti base è auspicabile a meno che il CPI core non scenda al di sotto dello 0,3 %. Con il dato reale allo 0,4 %, ha lasciato aperta la porta a un possibile aumento di 50 punti base. La presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan, ha aggiunto che occorrono almeno altri due incrementi di un quarto di punto per contenere l’inflazione.

Le tensioni geopolitiche e l’energia continuano a fare pressione sull’inflazione, ma i segnali di mercato e le dichiarazioni dei membri della Fed indicano che un rialzo dei tassi a dicembre è più probabile che non.