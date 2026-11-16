Piccolo incidente per Papa Leone XIV durante il suo viaggio in Perù. Mentre attraversava la spianata di Las Palmas a bordo della Papamobile, prima di celebrare quella che sarebbe stata la sua ultima Messa sul territorio peruviano, il Pontefice è stato colpito all’occhio da un rosario lanciato da un fedele. La scena è stata ripresa dalle telecamere e ha suscitato per qualche istante la preoccupazione delle persone presenti.

Per fortuna, però, non ci sono state conseguenze e il Papa ha potuto proseguire regolarmente il suo percorso tra la folla, senza interrompere gli impegni previsti.

Il rosario colpisce il Papa durante il giro in Papamobile

L’episodio è avvenuto mentre Leone XIV salutava i fedeli radunati lungo il percorso della Papamobile nella spianata di Las Palmas.

Come accade spesso durante gli incontri pubblici del Pontefice, qualcuno tra la folla ha lanciato verso di lui un rosario, probabilmente con l’intenzione di farglielo benedire.

Questa volta, però, il piccolo oggetto non è arrivato nelle mani del Papa. Il rosario ha raggiunto direttamente il volto di Prevost, colpendolo all’altezza di un occhio.

Le immagini mostrano il Pontefice portare immediatamente una mano al viso, un gesto che ha attirato l’attenzione delle persone presenti e di chi stava seguendo la scena attraverso le riprese televisive.

Per alcuni istanti si è temuto che il colpo potesse aver provocato un problema, soprattutto considerando la zona delicata in cui il rosario lo aveva raggiunto. Poco dopo, tuttavia, è apparso chiaro che non si trattava di nulla di grave. Leone XIV non ha mostrato particolari difficoltà e ha continuato a salutare i fedeli, senza fermare la Papamobile.

Nessuna conseguenza: il Papa celebra regolarmente la Messa

L’incidente non ha avuto ripercussioni sul programma della giornata. Dopo il colpo ricevuto, il Pontefice ha proseguito il suo giro tra la folla e, successivamente, ha celebrato serenamente la Santa Messa, l’ultima prevista durante la sua permanenza in Perù.

Il gesto del fedele, nato probabilmente dal desiderio di affidare al Papa un oggetto da benedire, si è quindi trasformato in un piccolo incidente. Non è la prima volta che durante il viaggio il Pontefice si trova a ricevere rosari lanciati dai presenti.

Pochi giorni prima, infatti, si era verificata una scena simile. Anche in quell’occasione una ragazza aveva lanciato il proprio rosario verso Leone XIV mentre si trovava a bordo della Papamobile. Il Papa, però, era riuscito a prenderlo al volo con un gesto rapido. Dopo averlo benedetto, lo aveva restituito alla proprietaria.

Questa volta il lancio non è andato altrettanto bene e il rosario ha finito per colpire il volto del Pontefice. L’episodio, ripreso dalle telecamere, ha mostrato ancora una volta quanto possa essere travolgente l’entusiasmo dei fedeli durante gli incontri con il Papa. Fortunatamente, tutto si è risolto senza conseguenze e Leone XIV ha potuto proseguire normalmente la sua visita.