Il vertice della Comunità politica europea, tenutosi a Dublino, ha ricondotto al centro dell’agenda la questione più delicata: chi dovrà portare la voce dell’Unione nei possibili negoziati di pace con Mosca. L’incontro, originariamente focalizzato su sicurezza e competitività, ha dovuto affrontare l’urgenza sollevata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale ha richiesto la nomina di un inviato entro novembre.

Parallelamente, le trattative di Abu Dhabi hanno fornito lo sfondo di una diplomazia globale in rapido movimento.

Il dibattito interno sulla nomina dell’inviato europeo

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, ha sottolineato la molteplicità dei formati di dialogo attivi sulla guerra, ribadendo che la presenza o l’assenza dell’Italia in uno di essi non cambia il giudizio complessivo.

“Il fatto che l’Italia ci sia o non ci sia in questo o in quel formato non cambia il giudizio”, ha dichiarato, chiedendo una decisione chiara sul mandato da attribuire all’inviato. Ha poi lasciato aperta la porta a un ruolo di mediazione per Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, affermando: “Non ci sarebbe da parte mia alcuna contrarietà”.

Proposta di Antonio Costa

Costa ha già espresso, in apertura del vertice, la volontà che la voce europea sia frutto di un vero lavoro di squadra tra UE, NATO e le nazioni europee non appartenenti all’Unione, come Regno Unito e Norvegia. La sua posizione è stata definita “senza divisioni”, con l’obiettivo di avviare colloqui diplomatici come un unico fronte. Tale proposta implica che il futuro inviato dovrà operare con un mandato condiviso, evitando duplicazioni di sforzi e garantendo coerenza nella strategia verso Kiev.

Le posizioni dei principali leader europei

Emmanuel Macron ha rimarcato l’importanza di una visione chiara e unitaria dell’UE su cosa si desidera per l’Ucraina e per sé stessa. “Il contenuto determina il formato”, ha argomentato, evidenziando la necessità di maggiore autonomia europea in materia di sicurezza e avvertendo che il supporto statunitense si sta indebolendo. Friedrich Merz, cancelliere tedesco, ha difeso il formato E3, definendolo “meccanismo collaudato” su cui l’UE continua a fare affidamento, coinvolgendo Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Polonia.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha annunciato l’arrivo del 22° pacchetto di sanzioni contro la Russia e la presentazione di una proposta di finanziamento per l’Ucraina nel 2027, da discutere al vertice straordinario di Bruxelles previsto per il 26 e 27 novembre. Questo pacchetto si inserisce in un contesto più ampio di aiuti, tra cui la mobilitazione di 500 generatori dalle riserve RESCUE, ponti galleggianti norvegesi e 200 autobus destinati a sostenere le comunità ucraine durante l’inverno prolungato.

Sviluppi recenti sul fronte diplomatico e militare

Parallelamente alle discussioni europee, gli inviati statunitiani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno compiuto viaggi a Mosca per colloqui diretti con Vladimir Putin, seguiti da un incontro del presidente russo con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Putin ha definito “obiettivo legittimo” la presenza di truppe straniere in Ucraina, ribadendo la sua posizione sulla questione. Nel frattempo, Zelensky ha rimarcato a Dublino le difficoltà causate dalle limitazioni al sistema Starlink/Starshield, sottolineando che tali restrizioni “favoriscono l’aggressore”.

Il clima di pressione è arricchito anche dalle iniziative del Regno Unito, che ha sanzionato tutti e dieci i principali produttori di petrolio russi, mirando a intensificare la pressione economica su Mosca. L’insieme di questi elementi – dal dibattito sull’inviato europeo alle mosse diplomatiche di Washington e alle sanzioni mirate – dipinge un quadro complesso in cui l’Europa cerca di mantenere una posizione coesa, pronta a intervenire in un periodo critico per la sicurezza continentale.