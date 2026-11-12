Il Grande Fratello Vip 2027 comincia già a far parlare di sé. Mentre l’attuale edizione è ancora in corso, emergono le prime indiscrezioni sul futuro del reality e sui possibili concorrenti della prossima stagione.

Casting già avviati e possibile partenza a marzo: le novità sul GF Vip 2027

Le anticipazioni sulla prossima stagione non riguardano soltanto i possibili concorrenti.

Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, le selezioni per il Grande Fratello Vip 2027 sarebbero già ripartite e alcuni aspiranti partecipanti avrebbero sostenuto i primi provini. Tra le ipotesi circolate c’è anche quella di una messa in onda già a marzo 2027, sebbene il calendario non sia stato ancora ufficializzato. Un’altra possibilità al vaglio riguarderebbe la location: la Casa potrebbe infatti tornare negli studi di Cinecittà.

Sul fronte editoriale, inoltre, la produzione starebbe valutando un’impostazione differente rispetto alle passate edizioni. Stando alle indiscrezioni di Parpiglia, l’intenzione sarebbe quella di ridimensionare le polemiche alimentate all’esterno del programma, dando invece maggiore centralità ai rapporti, ai confronti e alle dinamiche che si sviluppano direttamente tra gli inquilini.

Grande Fratello Vip, Pamela Prati verso il ritorno nel 2027: l’indiscrezione

Il Grande Fratello Vip guarda già alla prossima edizione, nonostante l’attuale stagione del reality non sia ancora arrivata al termine. Le prime indiscrezioni sul programma del 2027 iniziano a circolare e tra i possibili protagonisti del nuovo cast sarebbe comparso un nome che potrebbe riaccendere l’attenzione del pubblico: Pamela Prati. A riportare l’anticipazione è stato Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter dell’11 novembre ha fatto il punto sui preparativi per il ritorno del reality. La showgirl, già protagonista di due edizioni, potrebbe quindi avere una terza possibilità di entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Al momento, tuttavia, non sono arrivate conferme da parte di Mediaset né dalla produzione: la sua eventuale partecipazione resta dunque un’ipotesi. La prima esperienza risale al 2016, quando partecipò alla prima edizione Vip condotta da Ilary Blasi. Il percorso si concluse con una squalifica, ma lasciò in eredità una delle battute più ricordate nella storia del reality: “Chiamatemi un taxi”, diventata negli anni un tormentone televisivo e social. La showgirl tornò poi nel 2022, durante la stagione guidata da Alfonso Signorini, portando nella Casa anche il racconto di vicende personali particolarmente delicate, tra cui il caso Mark Caltagirone.