La scomparsa di Toni Capuozzo, morto a 77 anni, riporta alla mente anche una delle sue ultime interviste televisive. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo lo scorso maggio, lo storico inviato di guerra aveva ripercorso i momenti più significativi della propria vita, raccontando gli inizi della carriera e svelando un retroscena poco conosciuto.

Toni Capuozzo, la carriera da inviato di guerra e gli anni a Mediaset

Nato a Palmanova, in provincia di Udine, il 7 dicembre 1948, Toni Capuozzo aveva conseguito la laurea in Sociologia a Trento, dove erano maturati anche i suoi interessi politici. Dopo le prime esperienze nella carta stampata, tra cui Reporter e Panorama, era approdato a Mediaset nei primi anni Novanta. Dal 1992 aveva seguito come inviato alcuni dei principali conflitti internazionali, dalla ex Jugoslavia alla Somalia, dall’Afghanistan al Medio Oriente.

Tra i ricordi più significativi della sua carriera c’era il salvataggio del piccolo Kemal, un bambino di otto mesi rimasto orfano e ferito durante l’assedio di Sarajevo, che aveva accolto nella propria famiglia in Italia. Nel 2004 aveva inoltre vissuto il drammatico sequestro in Iraq insieme alla troupe del Tg5. Per anni aveva ricoperto il ruolo di vicedirettore del telegiornale e condotto Terra!, storico programma di approfondimento.

Una carriera intensa, costruita sul racconto diretto degli avvenimenti e sulla passione per il giornalismo, che aveva continuato ad accompagnarlo anche nella scrittura e nei progetti televisivi successivi.

Morto Toni Capuozzo: la confessione nella sua ultima intervista a Verissimo

Nel corso della sua ultima intervista a Verissimo, andata in onda a maggio, aveva ripercorso le tappe che lo avevano portato a scegliere questa strada, raccontando anche un sogno giovanile molto diverso dal mestiere che lo avrebbe reso famoso. Prima di avvicinarsi alla carta stampata e alla televisione, infatti, desiderava diventare marinaio e viaggiare per il mondo. Una passione nata grazie ai racconti della nonna, che lavorava come cameriera di prima classe sulle navi: “quando tornava dai suoi viaggi raccontava di posti lontanissimi. Quindi per questo io sognavo di fare il marinaio“, aveva ricordato.

Il percorso, tuttavia, prese una direzione differente a causa delle difficoltà incontrate nelle materie tecniche necessarie per frequentare l’Istituto Nautico. “Mi sono dimostrato poco portato alla matematica e alle materie tecniche che si richiedono per fare l’Istituto Nautico“, aveva spiegato, raccontando di essersi successivamente iscritto al liceo e di aver impiegato diverso tempo prima di individuare la propria strada. La svolta arrivò con la scoperta del giornalismo, che gli consentì di mettere insieme due grandi interessi personali: la scrittura e i viaggi. “Ho scoperto che fare il giornalista poteva essere un modo di pagare le mie passioni, che erano viaggiare e scrivere. Avevo 28 anni, ho iniziato tardi“, aveva confidato. Un incontro arrivato non prestissimo, ma destinato a trasformarsi in una professione vissuta con grande dedizione.