Con l'addio a La 7 si è parlato di un possibile ritorno a Mediaset di Enrico Mentana. Il giornalista e conduttore ha però smentito che ciò possa accadere.

Dopo l’addio a La 7 si è parlato di un possibile ritorno a Mediaset di Enrico Mentana. Il giornalista e conduttore ha però smentito che ciò possa accadere. I dettagli.

Enrico Mentana a Mediaset? Pier Silvio Berlusconi apre

Il prossimo 23 dicembre Enrico Mentana lascerà La 7, come aveva comunicato lui stesso lo scorso 24 di ottobre durante la cerimonia del premio Marchiaro a Alessandria.

“Voglio darvi una notizia: lascio il Tg La7 il 23 dicembre”. Dal 2010, ricordiamo, Mentana è stato alla direzione del Tg La 7. Per mesi si sono rincorse varie indiscrezioni circa il futuro del giornalista, con l’ipotesi ritorno a Mediaset. Pier Silvio Berlusconi durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese ieri, a una domanda sul futuro professionale di Mentana ha risposto: “A Enrico Mentana dico che le porte di Mediaset sono sempre aperte.

Qui Mentana è il benvenuto.” Dopo queste parole però è intervenuto lo stesso Mentana.

Enrico Mentana torna a Mediaset? “Il mio congedo è stato definitivo”

In seguito alle parole di Pier Silvio Berlusconi, il quale ha asserito che per Enrico Mentana le porte di Mediaset sono sempre aperte, lo stesso giornalista ha deciso di intervenire pubblicando un messaggio sui social, messaggio che lascia poco spazio ai dubbi : “Era come oggi l’11/11, unico giorno a cifra unica del calendario, quando salutai per l’ultima volta gli spettatori del tg5.

Un congedo definitivo, perché la storia va solo in avanti”. Una frase quindi che pone, almeno per il momento, fine al possibile ritorno a Mediaset di Mentana, alimentando ancora di più la curiosità nel sapere cosa farà il giornalista dopo l’addio a La 7. L’addio quindi alla rete di Urbano Cairo apre sì una nuova fase della sua carriera professionale, ma quel che appare chiaro è che non ci sarò alcun ritorno al Tg5 e a Mediaset in generale.