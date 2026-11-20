Le prospettive di pace in Ucraina si fanno sempre più nebulose mentre il Cremlino alza il tiro diplomatico e militare. La posizione ufficiale di Mosca, ribadita con fermezza dai vertici russi, esclude categoricamente qualsiasi possibilità per Kiev di entrare nella NATO. Questa linea dura arriva in un momento critico, caratterizzato da intensi raid aerei che hanno colpito la capitale ucraina e costretto i paesi confinanti a innalzare il livello di guardia.

Le condizioni rigide del Cremlino per la sicurezza europea

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha chiarito che la postura negoziale di Russia mira esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi dell’operazione militare speciale. Tali obiettivi furono fissati dal presidente Vladimir Putin nel giugno 2024 e prevedono non solo il controllo del Donbass, ma anche delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson.

L’idea proposta dagli Stati Uniti, che immaginava una cessione territoriale in cambio dell’adesione ucraina all’Alleanza, è stata respinta con sdegno. Per Mosca, la pace in Ucraina e la nuova architettura di sicurezza continentale sono due facce della stessa medaglia, interdipendenti e inseparabili.

Dmitri Peskov, portavoce del presidente, ha avvertito che in assenza di accordi soddisfacenti sui nuovi equilibri geopolitici, la Russia sarà pronta a “usare la forza“.

Le dichiarazioni russe mostrano poca fiducia nelle capacità negoziali dei leader europei, descritti come attori che cercano disperatamente di “saltare sui gradini dell’ultimo vagone” di un treno che sta partendo. Il riferimento è alla percezione di un’Europa divisa e lenta, incapace di incidere sulle dinamiche reali del conflitto. Al contrario, Lavrov ha elogiato l’approccio pragmatico degli Usa, riconoscendo nei colloqui con Washington un confronto basato su fatti concreti e sulla situazione reale sul campo.

La reazione di Kiev e la posizione italiana

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky viene accusato da Mosca di giocare una partita tutta sua, ignorando le richieste russe. Tuttavia, fonti diplomatiche riportano che Roma mantiene una posizione diversa. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha sottolineato che “gli unici a decidere possono essere gli ucraini”, sia riguardo ai confini che all’adesione alla NATO. Questa affermazione tenta di preservare la sovranità decisionale di Kiev, in contrasto con la visione russa che vede l’espansione dell’Alleanza come una minaccia esistenziale.

Escalation militare e allarme nel confine occidentale

Mentre la diplomazia langue, il fronte militare registra episodi di estrema gravità. A Kiev, i bombardamenti hanno causato la morte di tre persone e numerosi feriti, confermando che la guerra continua a mietere vittime civili nonostante le aperture retoriche di Putin verso il dialogo europeo. L’instabilità ha raggiunto anche i paesi membri della NATO: la Polonia ha diramato un allarme per minaccia missilistica nelle province di Lublino e Precarpazia, dopo che droni hanno sorvolato l’area di Leopoli, costringendo i jet polacchi a decollare per intercettarli.

La notte tra il 14 e il 15 novembre ha visto un’intensa attività di difesa aerea. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato di aver abbattuto 533 droni ucraini sopra diverse regioni russe, inclusi il Mar Nero e il Mar d’Azov. Simultaneamente, l’aviazione ucraina ha segnalato l’abbattimento di oltre cento velivoli senza pilota lanciati dalla Russia, inclusi droni Shahed a propulsione jet. Gli impatti sono stati registrati in venti località, con danni significativi alle infrastrutture energetiche e residenziali, lasciando intere città, come Chernomorsk, al buio.

Tensioni regionali e chiusure dei confini

La preoccupazione per la sicurezza si estende oltre il teatro operativo diretto. L’Estonia ha annunciato la chiusura dei confini con la Russia a partire dal 1° dicembre, motivando la decisione con il tentativo di incendio doloso sventato in uno stabilimento di droni, attribuito ai servizi segreti militari russi. Questo episodio evidenzia come il conflitto stia generando instabilità lungo tutto il fianco orientale dell’Europa, spingendo i governi nazionali a adottare misure preventive drastiche. La combinazione di attacchi cibernetici, sabotaggi presunti e bombardamenti convenzionali crea un clima di incertezza permanente, dove la via diplomatica sembra ostruita dalle reciproche accuse e dalla determinazione militare di entrambe le parti.