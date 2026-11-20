Sciopero generale oggi, Italia in piazza: disagi per trasporti, scuola e serv...

Sciopero generale oggi, Italia in piazza: disagi per trasporti, scuola e serv...

(Adnkronos) - Venerdì di sciopero generale in tutta Italia. Oggi, 20 novembre, lavoratori del pubblico e del privato incrociano le braccia per la mobilitazione proclamata dalla Cgil, alla quale si affiancano Cobas, Usb e altre sigle sindacali. Una giornata di proteste che coinvolge diversi settor...

(Adnkronos) –

Venerdì di sciopero generale in tutta Italia. Oggi, 20 novembre, lavoratori del pubblico e del privato incrociano le braccia per la mobilitazione proclamata dalla Cgil, alla quale si affiancano Cobas, Usb e altre sigle sindacali. Una giornata di proteste che coinvolge diversi settori, dai trasporti alla scuola, fino ai servizi pubblici.

Al centro della mobilitazione, le richieste di salari più alti, pensioni dignitose, maggiore tutela dei lavoratori, investimenti nella sanità e nell’istruzione pubblica e misure contro precarietà e carovita.

Sono circa 100 le piazze coinvolte dalle iniziative sindacali in tutta Italia.

A Roma il corteo principale della Cgil partirà alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II e raggiungerà via dei Fori Imperiali. Atteso alla manifestazione anche il segretario generale Maurizio Landini, che concluderà la mobilitazione con il suo intervento.

Sul fronte dei trasporti, possibili disagi per autobus, tram e metropolitane, con modalità e fasce di garanzia differenti a seconda delle città.

A Roma Atac assicura il servizio dall’inizio dell’orario diurno alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. Coinvolto anche il mondo della scuola, con adesioni e iniziative promosse da diverse organizzazioni sindacali.

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