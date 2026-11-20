Sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Cgil e dai sindacati di base: possibili disagi per autobus, metro, scuole e sanità. Ecco gli orari e le città coinvolte.

L’Italia si ferma per 24 ore tra proteste sindacali e manifestazioni studentesche. Oggi, venerdì 20 novembre 2026, lo sciopero generale proclamato dalla Cgil e da diverse sigle di base coinvolge numerosi settori pubblici e privati, con possibili ripercussioni su trasporti locali, scuole, sanità e uffici pubblici. Ecco quali categorie si fermano, gli orari delle interruzioni nelle principali città, le fasce di garanzia e dove sono previsti i cortei.

Sciopero generale 20 novembre 2026, chi si ferma e perché: le richieste dei sindacati

Oggi, venerdì 20 novembre 2026, è in programma lo sciopero generale nazionale di 24 ore, proclamato dalla Cgil e affiancato dalla mobilitazione di diverse sigle sindacali di base, tra cui Cobas e Usb Scuola. L’astensione dal lavoro riguarda sia il settore pubblico sia quello privato e coinvolge numerose categorie di lavoratori, con possibili ripercussioni su trasporti locali, scuole, università, uffici pubblici, sanità, porti e logistica.

La protesta si accompagna inoltre a manifestazioni e cortei studenteschi organizzati in circa 100 piazze italiane, nell’ambito dello Youth International Strike, la giornata internazionale di mobilitazione che vede protagoniste anche le nuove generazioni, dalla Generazione Z alla Generazione Alpha.

Al centro della contestazione c’è soprattutto la legge di Bilancio 2027, ritenuta dai sindacati insufficiente rispetto alle necessità dei lavoratori e delle famiglie.

La Cgil, guidata da Maurizio Landini, chiede il recupero del potere d’acquisto di stipendi e pensioni, attraverso il rinnovo dei contratti collettivi pubblici e privati e una maggiore rivalutazione degli assegni previdenziali. Tra le rivendicazioni figurano anche la restituzione del fiscal drag, il contrasto all’aumento dell’età pensionabile, maggiori tutele contro la precarietà e interventi più incisivi per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione viene riservata al finanziamento della sanità pubblica, della scuola e dell’università, con la richiesta di investimenti aggiuntivi nei servizi essenziali. Cobas e Usb Scuola condividono diverse rivendicazioni e chiedono un rafforzamento del welfare pubblico, contestando contemporaneamente l’incremento delle risorse destinate alle spese militari. Lo slogan scelto dalla Cgil per accompagnare la giornata è «Il futuro è adesso».

Trasporti, gli orari dello sciopero nelle principali città: le fasce di garanzia

Uno dei settori maggiormente interessati dalla mobilitazione è quello del trasporto pubblico locale, dove autobus, tram e metropolitane potrebbero subire cancellazioni e rallentamenti. L’astensione può durare fino a 24 ore, ma con modalità differenti a seconda delle aziende e delle città, nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla normativa. A Roma, le possibili interruzioni sono previste dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. A Torino le finestre indicate sono dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio, mentre a Genova lo stop potrebbe interessare la fascia dalle 9 alle 17.30 e quella dalle 20.30 fino alla conclusione delle corse. A Bologna i disagi sono attesi dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. A Firenze le interruzioni potrebbero verificarsi dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14.30 fino al termine delle attività. A Palermo, infine, le fasce a rischio sono quelle comprese tra le 8.30 e le 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio.

Non tutte le aziende di trasporto, tuttavia, partecipano alla protesta. A Milano, i mezzi gestiti da Atm circoleranno regolarmente per l’intera giornata, mentre a Napoli sono escluse dalla mobilitazione Anm ed Eav. Anche Gtt a Torino non aderisce allo sciopero. Disagi potrebbero verificarsi anche nelle scuole e nelle università, dove l’adesione di docenti, collaboratori scolastici e personale amministrativo potrebbe determinare lezioni sospese, ingressi posticipati o variazioni nell’organizzazione delle attività didattiche. La protesta interessa inoltre gli uffici della pubblica amministrazione, i taxi, i porti e il comparto della logistica. Per quanto riguarda ospedali e strutture sanitarie, saranno comunque assicurate le prestazioni indispensabili e i servizi minimi previsti per legge.

Una distinzione importante riguarda invece i collegamenti ferroviari e aerei: aerei e treni sono esclusi dallo sciopero generale del 20 novembre, in seguito all’intervento della Commissione di garanzia. Per chi deve viaggiare in treno, però, la situazione potrebbe cambiare già nelle prossime ore. Dalle 21 di venerdì 20 novembre alle 20 di sabato 21 novembre è infatti prevista una seconda e distinta mobilitazione nazionale del personale ferroviario, proclamata da Sgb, Cub Trasporti e Cat. L’astensione potrebbe coinvolgere i lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord, con conseguenze sulla circolazione di Frecce, Intercity e treni regionali.

Cortei e manifestazioni in tutta Italia: il programma a Roma, Milano e Napoli

Accanto all’astensione dal lavoro, la giornata sarà caratterizzata da numerose manifestazioni organizzate nelle principali città italiane. A Roma il corteo promosso dalla Cgil partirà alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II e proseguirà in direzione dei Fori Imperiali, dove è previsto l’intervento del segretario generale Maurizio Landini. Nella Capitale è attesa anche la partecipazione degli studenti, che si ritroveranno alle 9.30 in piazzale Aldo Moro, davanti all’Università La Sapienza, per una manifestazione autonoma organizzata insieme ai sindacati di base. A Milano sono previsti due distinti concentramenti: alle 9 in piazzale Cadorna si raduneranno i lavoratori della Cgil, con partenza del corteo alle 10, mentre alle 9.30 gli studenti e gli universitari si incontreranno in largo Cairoli. Le due manifestazioni si uniranno lungo il percorso, attraversando Foro Buonaparte, viale Gadio, via Legnano, piazza Lega Lombarda, Porta Volta e viale Francesco Crispi, fino all’arrivo in piazza XXV Aprile. Durante l’appuntamento conclusivo sono previsti gli interventi di Maria Grazia Gabrielli, componente della segreteria nazionale Cgil, del segretario della Camera del Lavoro milanese Luca Stanzione e di rappresentanti dei lavoratori e degli studenti.

Altre iniziative sono previste a Napoli, dove il corteo partirà alle 9 da piazza Mancini per raggiungere piazza Matteotti, e a Torino, Bologna, Genova, Firenze, Bari e Palermo. La mobilitazione studentesca si svolgerà parallelamente a quella dei lavoratori, con iniziative e percorsi organizzati autonomamente nelle diverse città. A Milano, inoltre, il clima di protesta coinvolge già diversi istituti superiori, dove nei giorni precedenti si sono verificate occupazioni che hanno interessato almeno sette scuole, tra cui i licei Parini, Volta, Bottoni, Vittorio Veneto e Agnesi, oltre all’istituto Molinari.

Le manifestazioni potrebbero avere conseguenze anche sulla circolazione stradale, soprattutto nelle zone attraversate dai cortei e nelle aree centrali dei principali capoluoghi. Per evitare imprevisti, a pendolari e viaggiatori è consigliato verificare gli aggiornamenti pubblicati dalle aziende di trasporto, consultare gli elenchi dei treni garantiti sui canali ufficiali di Trenitalia, Italo e Trenord e informarsi direttamente presso gli istituti scolastici.