Diciotto anni di carcere per aver abbandonato la madre anziana e invalida, lasciandola morire di fame e di sete mentre era in vacanza con i figli. È la condanna stabilita dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma nei confronti di Antonella Marrella, 51 anni, imputata per omicidio volontario aggravato per la morte della madre, Margherita Battazza.

I giudici hanno accolto la richiesta di concordato presentata dalla procuratrice generale Vittoria Bonfanti e dagli avvocati difensori Antonino Castorina e Davide Barillà. La pena è stata quindi ridotta rispetto ai 21 anni di reclusione stabiliti in primo grado.

La vicenda risale al giugno del 2024 e si è consumata a Montelibretti, in provincia di Roma. Secondo quanto ricostruito durante le indagini e nel processo, la donna avrebbe lasciato sola la madre, un’anziana di 84 anni disabile e costretta a letto, per trascorrere circa una settimana di vacanza in Abruzzo insieme ai figli.

Quando i soccorritori sono arrivati nell’abitazione, per Margherita Battazza non c’era più nulla da fare.

Una storia drammatica, sulla quale i giudici hanno dovuto valutare anche le condizioni mentali dell’imputata al momento dei fatti. Proprio la capacità parzialmente compromessa di intendere e di volere è stata uno degli elementi presi in considerazione per arrivare alla nuova determinazione della pena.

La vacanza in Abruzzo e la morte della madre di 84 anni

Antonella Marrella viveva a Montelibretti con la madre Margherita Battazza, anziana e affetta da gravi problemi di salute. La donna era disabile e non era autonoma, tanto da essere costretta a letto e ad avere bisogno di assistenza continua.

Nel giugno del 2024, secondo la ricostruzione emersa durante il procedimento, la figlia sarebbe partita per una vacanza in Abruzzo insieme ai propri figli, lasciando la madre nell’abitazione. L’assenza sarebbe durata circa una settimana. Durante quel periodo, l’anziana sarebbe rimasta senza le cure e l’assistenza necessarie, fino a morire di stenti.

Dopo il ritrovamento del corpo, la posizione giudiziaria di Marrella si è aggravata. In una prima fase, la Procura di Tivoli aveva contestato alla donna il reato di abbandono di incapace, disponendo gli arresti domiciliari. In seguito, alla luce della morte dell’anziana e degli elementi raccolti dagli investigatori, l’accusa è stata riqualificata in omicidio volontario aggravato.

La donna è stata quindi trasferita nella sezione femminile del carcere di Rebibbia. Inizialmente, Marrella aveva dichiarato di aver lasciato la madre affidata a una badante. Una versione che è stata successivamente valutata nel corso delle indagini e del processo, insieme agli altri elementi relativi alle condizioni in cui era stata trovata l’anziana.

La condanna ridotta da 21 a 18 anni: decisiva la capacità mentale

Nel corso del procedimento è emerso anche un aspetto importante relativo alle condizioni psichiche dell’imputata. Antonella Marrella era stata infatti dichiarata affetta da un vizio parziale di mente. Un elemento che la difesa ha portato all’attenzione dei giudici anche nella fase d’Appello, chiedendo una rideterminazione della pena.

In primo grado la donna era stata condannata a 21 anni di reclusione. Successivamente, la Corte d’Assise d’Appello di Roma ha accolto il concordato tra accusa e difesa, stabilendo una pena di 18 anni.

A spiegare le ragioni dell’accordo è stato l’avvocato Antonino Castorina, che ha parlato di una pena ritenuta equa dopo aver valutato diversi elementi. Tra questi, la “scemata capacità di intendere e di volere” della donna al momento della condotta contestata.

Secondo il legale, il concordato ha permesso di rideterminare la pena rispetto alla sentenza di primo grado e di chiudere una vicenda che ha avuto conseguenze pesanti per la vita della sua assistita e per tutti i familiari coinvolti.

La condanna a 18 anni chiude così il procedimento in Appello, dopo una vicenda che ha suscitato forte indignazione per le circostanze in cui è morta Margherita Battazza, una donna anziana e non autosufficiente che dipendeva dagli altri per le necessità quotidiane.