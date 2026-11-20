Serata di disagi e momenti di apprensione all’aeroporto di Genova, dove l’avvistamento di alcuni droni ha fatto scattare lo stop al traffico aereo per circa due ore. Decolli e atterraggi sono stati sospesi, mentre un volo diretto a Roma è rimasto bloccato in pista con i passeggeri costretti a scendere. Ecco cosa è successo e come è rientrato l’allarme.

Droni avvistati vicino all’aeroporto di Genova, scalo chiuso per due ore

Serata di allarme all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, dove la segnalazione di alcuni droni nello spazio aereo circostante ha portato alla sospensione dei voli e alla chiusura temporanea dello scalo. L’episodio si è verificato giovedì 19 novembre, quando la torre di controllo ha rilevato la presenza di dispositivi volanti in prossimità della pista, sia sul lato est sia su quello ovest.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di quattro o cinque droni. Per ragioni di sicurezza, alle 20.10 è stata disposta l’interdizione al traffico aereo, con lo stop a tutte le operazioni di decollo e atterraggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, mentre dell’accaduto è stata informata anche l’autorità giudiziaria. L’aeroporto è rimasto fermo per circa due ore, in attesa che venissero completate le verifiche.

Volo Ita Airways diretto a Roma fermato in pista: rientra l’allarme droni

Le conseguenze dell’interruzione avrebbero coinvolto anche un volo Ita Airways diretto a Roma Fiumicino, che si trovava già sulla pista ma non aveva ricevuto l’autorizzazione a partire. In un primo momento il volo è stato cancellato e i passeggeri sono stati fatti scendere dall’aereo, in attesa di ulteriori indicazioni. Una volta conclusi i controlli e rientrato l’allarme, poco dopo le 22 lo spazio aereo è stato nuovamente aperto e le attività dello scalo sono riprese regolarmente.

I viaggiatori sono quindi stati fatti reimbarcare sullo stesso velivolo, che ha potuto finalmente decollare alla volta della capitale. L’episodio ha provocato disagi e momenti di apprensione, ma la situazione è tornata alla normalità dopo la sospensione precauzionale.