Il caso del profumo che coinvolge Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle non si è chiuso con la puntata di sabato. Nei giorni seguenti la vicenda è diventata un argomento nazionale, fino ad arrivare nei telegiornali della sera, nella fascia con il pubblico più numeroso della giornata. Il tutto è iniziato quando la conduttrice ha lasciato intendere di voler abbandonare lo show, con l’aut aut «O me o lui».

Il segnale di addio e la risposta di Milly Carlucci

Subito dopo la puntata, D’Urso ha raccontato di sentirsi umiliata dal giurato, che siede accanto a lei in giuria, e di non aver percepito tutela da parte della «famiglia» del programma. Ha anche fatto capire di valutare seriamente l’uscita dallo show, ex volto di Mediaset.

Milly Carlucci ha reagito con calma: ha detto di attendere la decisione della giurata e l’ha invitata a prendersi le proprie responsabilità. Se voleva andarsene, nessuno l’avrebbe trattenuta.

La pressione ha portato a una risposta rapida. Lunedì 16 novembre, a due giorni dal profumo gate, D’Urso avrebbe inviato una lettera in cui annunciava di voler decidere presto sulla propria permanenza.

Martedì è arrivata la comunicazione definitiva: non lascerà Ballando con le Stelle.

Il piano B e il retroscena di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, in una sua newsletter, ha raccontato che la produzione si era mossa già quando D’Urso aveva parlato di dimissioni. Secondo quanto scritto, per sostituirla non si pensava a Simona Ventura, come si era ipotizzato più volte, ma a Roberto D’Agostino, giornalista che non fa parte del cast. D’Agostino sarebbe stato contattato per verificare la sua disponibilità, in attesa di capire quale fosse la scelta della conduttrice.

Secondo la stessa ricostruzione, la produzione era pronta a sostituire la giurata senza esporla pubblicamente. Lucarelli ha anche sottolineato che la scelta avrebbe potuto generare polemiche ancora più imprevedibili, proprio per la natura inattesa del nome.

Le parole di D’Urso in televisione

Intervistata in televisione, D’Urso ha ripercorso la serata: «Sabato sera mi sono sentita profondamente umiliata», ha dichiarato, ringraziando chi le ha espresso solidarietà in privato e in pubblico. Ha spiegato che il gioco e lo spettacolo fanno parte del mestiere, ma quanto accaduto è andato oltre. Mentre parlava, sostiene, è stata interrotta da Mariotto, che le avrebbe detto «Stai zitta, stai zitta, sei finta». Lei avrebbe risposto richiamandolo con «Mariottino, Mariottino», e a quel punto il giurato si sarebbe voltato. Ha poi lamentato che l’episodio venga minimizzato, perché, a suo dire, tutti l’hanno visto.

La giurata ha descritto anche il gesto del collega: lo spruzzo di profumo sarebbe stato diretto al suo viso, accompagnato dalle parole «puzza, puzza». Secondo D’Urso, la reazione del pubblico da casa coincide con la sua percezione, mentre in studio la sensazione poteva essere diversa.

Il nodo delle postazioni in giuria

Restare nel programma pone una questione pratica: dove si siederà D’Urso? Mariotto occupa la stessa poltrona da quindici anni e non intende spostarsi. Anche la conduttrice non vorrebbe lasciare la propria postazione. Milly Carlucci ha annunciato un possibile cambio di posto, e la comunicazione alla giurata risulterebbe avvenuta. La decisione finale, però, spetterebbe alla produzione, che dovrà prima sondare la volontà di entrambi i giudici.

Carlucci e D’Urso si sarebbero già confrontate, senza però trovare un accordo. Entro sabato, quando è prevista la prossima puntata, dovrà arrivare una soluzione. Non si esclude che si arrivi a una situazione gattopardesca, in cui tutto cambia perché nulla cambi, e che D’Urso e Mariotto restino seduti uno accanto all’altra.