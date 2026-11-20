Il 19 novembre 2026 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Berlino per partecipare al nuovo vertice della Coalizione dei Volenterosi, il gruppo di Paesi che sostiene l’Ucraina dall’inizio della guerra con la Russia. Alla riunione hanno preso parte anche gli inviati speciali statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, segno che il confronto ruota attorno ai canali diplomatici aperti tra Washington e Mosca.

Il vertice arrivava dopo gli incontri che si erano svolti a Dublino, dove i leader europei avevano deciso come affiancare il processo negoziale. Il lavoro sarà affidato a un team europeo che opererà a stretto contatto con Kiev e con Washington. Meloni ha sottolineato che ora serve dare a questo gruppo istruzioni precise, definendo cosa l’Europa chiede, cosa è disposta a offrire e quali condizioni considera inaccettabili.

Un mandato da scrivere prima del negoziato

Secondo le parole della premier, il team dovrà muoversi su tre fronti distinti: le richieste da avanzare alla controparte, le concessioni che l’Europa può mettere sul tavolo e i limiti oltre i quali non si andrà. Meloni ha insistito sul fatto che il mandato va definito in anticipo, perché una trattativa senza obiettivi condivisi rischia di indebolire la posizione degli europei.

La premier ha aggiunto che l’Europa non si presenta con le mani vuote, perché la Coalizione sta già lavorando a un pacchetto di garanzie per la sicurezza dell’Ucraina.

Tra queste garanzie figura un impegno ispirato all’Articolo 5 del Trattato della Nato, il meccanismo di difesa collettiva che prevede una risposta comune in caso di attacco a uno dei membri. La proposta è stata avanzata dall’Italia e, come ha ricordato Meloni, ora si trova sul tavolo negoziale. Il modello è dunque entrato nella discussione con gli interlocutori, anche se il testo definitivo non è ancora stato scritto.

Stati Uniti, Russia e il nodo delle garanzie

Jared Kushner ha spiegato che il presidente statunitense Donald Trump sarebbe disposto a concedere a Kiev una garanzia di sicurezza simile a quella prevista dall’Articolo 5. Kushner ha però precisato che la scelta dovrà rispondere all’interesse degli Stati Uniti. Ha poi comunicato che la Russia ha accettato di partecipare a un formato multilaterale con gli europei, un passaggio che apre uno spazio di confronto diretto con Mosca.

Il quadro internazionale è complicato anche da un altro incontro. Poco prima del vertice si era concluso il trilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping, Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. I tre leader hanno affrontato vari dossier, compresa la non proliferazione nucleare, ma non hanno trovato un accordo sul conflitto russo-ucraino.

La posizione italiana e il ruolo della Cina

Meloni ha accolto con favore l’impegno, assunto a Shenzhen da Russia, Stati Uniti e Cina, a evitare che una guerra nucleare venga mai combattuta. Ha però osservato che il testo non cita la guerra in Ucraina, e da questo ha tratto una conclusione: la Cina ha un peso nel conflitto. Se Pechino vuole presentarsi come fattore di stabilità, ha detto la premier, deve usare la propria influenza per spingere Mosca verso una pace reale.

Meloni ha poi fissato due principi che, a suo dire, sono condivisi da tutti: «non può esserci pace in Ucraina senza l’Ucraina» e «non può esserci pace senza l’Europa». Prima di lasciare Berlino con un’ora di anticipo, la premier ha partecipato a distanza a un vertice di maggioranza sulla legge di bilancio, convocato in videocollegamento.

Aiuti, difesa e le dichiarazioni dei leader

Volodymyr Zelensky ha ringraziato i partner presenti e ha elencato le priorità della discussione: applicare il prima possibile la decisione dell’Unione europea di fornire a Kiev 45 miliardi di euro per le esigenze di bilancio, rafforzare la difesa aerea attraverso il programma Purl, preparare un pacchetto invernale di intercettori antibalistici e sviluppare nuove capacità difensive insieme all’Europa. Il presidente ucraino ha aggiunto che si parla anche di iniziative diplomatiche per arrivare a una pace dignitosa.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha scritto su X che «solo attraverso la forza possiamo ottenere una pace giusta e duratura», confermando il sostegno a Kiev e la pressione sulla Russia. Alla conferenza stampa finale, il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che la coalizione è pronta a discutere della sicurezza europea solo se sarà raggiunto un accordo di pace tra Ucraina e Russia. Emmanuel Macron ha sostenuto che l’Ucraina deve presentarsi ai negoziati in una posizione solida, e il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha assicurato un sostegno costante per tutto il prossimo anno.