Il clima tra i programmi Mediaset si è scaldato di nuovo. Dopo le discussioni al grande fratello Vip, con Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi, e lo scontro a Ballando con le Stelle tra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso, anche Uomini e Donne ha registrato una lite tra due protagoniste dello studio: Tina Cipollari e Alessandra Mussolini. Il confronto è partito da una questione apparentemente semplice e si è acceso fino al punto in cui la Cipollari ha accusato la collega di copiarla.

Il ritorno di Mario Lenti e la difesa di Gemma Galgani

La miccia è stata accesa quando Maria De Filippi ha annunciato il ritorno in studio di Mario Lenti, che nel frattempo aveva parlato con Gemma Galgani. Tina Cipollari ha commentato la notizia in modo freddo, sostenendo che Mario non fosse tornato per lei.

Alessandra Mussolini, vincitrice della edizione del Grande Fratello Vip, ha invece preso le difese della dama torinese. Da quel momento la discussione si è spostata sul rapporto tra le due opinioniste. La Cipollari ha replicato con parole dure: «Oh, senti tu, ogni volta che parlo di lei, tu ci devi mettere il becco, mi sono stufata.

Che cavolo! Ogni volta che parlo su Gemma tu mi fermi e mi dici che ho torto».

Il litigio non è nato dal nulla. Secondo quanto emerso in studio, tra le due donne esistevano tensioni rimaste irrisolte, e la Cipollari, alzando la voce verso la Mussolini, lo ha confermato: «Sono giorni che covo, ora mi sono stufata». La Mussolini ha spiegato le sue ragioni con un ragionamento sul comportamento della collega: «Magari le piace questo Mario e tu non puoi attaccarla di continuo. Non è che quello che dici tu è legge. A me non me ne frega niente di quello che dici».

Il confronto in studio tra accuse e battibecchi

Per imporre il proprio punto di vista, la Cipollari ha ricordato di conoscere Gemma Galgani da 16 anni e di sapere tutto sul suo passato. L’argomentazione non ha convinto la Mussolini, che ha respinto l’idea che la conoscenza personale desse il diritto di zittire gli altri: «Ma a me cosa importa?! Io dico quello che penso. Oppure non si deve parlare e deve parlare solo lei? Io la difendo perché può avere la sua sensibilità. Se le piace un uomo a te cosa ti importa?».

Esasperata, la Cipollari si è alzata per lasciare lo studio. Quando ha notato che anche la Mussolini si stava allontanando, ha reagito con irritazione: «Adesso anche su questo mi copia! Questo è troppo». Proprio mentre la storica opinionista stava uscendo, Maria De Filippi ha provato a placare gli animi, complimentandosi con lei per la sua presenza nella pubblicità di Uni Euro. La Cipollari non ha accolto il complimento e ha risposto: «Ma che mi frega?!».

La discussione prosegue dietro le quinte

Il battibecco si è poi spostato nel backstage, dove la Cipollari sperava di rilassarsi per qualche minuto. Anche lì ha trovato la Mussolini e ha protestato: «Ma che stai pure qui? E che cavolo, vattene. Io me ne vado e ti ritrovo pure qui. Sono venuta a prendere una boccata d’aria, tu rientra». La scena ha colpito De Filippi, che ha chiesto a Gianni Sperti se la litigata fosse reale oppure costruita. L’ex ballerino ha risposto che lo scontro era autentico.

Chiamata in causa, Alessandra Mussolini ha chiarito di nuovo la sua posizione: «Lei dice di conoscere Gemma da una vita, l’attacca, ma chi se ne frega. Io la voglio difendere e la difendo. Perché deve parlarmi sopra e deve arrabbiarsi?». La Cipollari è rientrata in studio e ha spiegato che la rabbia nasceva dal fatto che, ogni volta che criticava Galgani, la Mussolini interveniva in sua difesa, pur non conoscendo molti dettagli del passato della dama.

Lo scambio è proseguito a colpi di «mi hai stufato» e «io dico quello che voglio». De Filippi è intervenuta con una frase che ha riassunto la sensazione di molti spettatori: «Io ho anche pensato che fosse tutto finto, che fosse finta questa litigata». Le due opinioniste hanno però assicurato che il bisticcio era reale.

La lite non sorprende più di tanto. La tensione tra le due donne durava da settimane e, già prima dell’inizio della nuova edizione, era evidente che due personalità così forti avrebbero prodotto scintille. Il programma ha pubblicato sui social un contenuto girato nel backstage, e da quanto si vede nelle immagini il confronto tra Cipollari e Mussolini potrebbe non essere ancora concluso.