Gli attacchi con droni provenienti dall’Iran hanno paralizzato per due giorni l’aeroporto di Dubai, causando cancellazioni e blocchi massicci di voli internazionali. Oggi, lunedì 2 marzo, lo scalo riapre parzialmente, dando priorità ai passeggeri già prenotati e segnando un primo passo verso il ritorno alla normalità nel traffico aereo della regione dopo l’inizio della guerra.

Riapertura parziale per l’aeroporto a Dubai: voli limitati dopo gli attacchi con droni

Come riportato dall’Adnkronos, dopo due giorni di interruzione totale, l’aeroporto internazionale di Dubai riaprirà parzialmente nella serata di oggi, lunedì 2 marzo, consentendo l’operatività di un numero ridotto di voli. La sospensione, iniziata sabato 28 febbraio a seguito degli attacchi con droni provenienti dall’Iran, ha paralizzato il traffico aereo internazionale, coinvolgendo le principali compagnie della regione, tra cui Emirates, Etihad Airways, Gulf Air e Oman Air. Secondo quanto riporta il New York Times, Emirates ha precisato che saranno serviti prioritariamente “i passeggeri dotati di prenotazione già effettuata”.

La situazione ha lasciato bloccati decine di migliaia di viaggiatori, inclusi molti cittadini italiani, tra turisti in vacanza, passeggeri in transito verso Asia e Oceania e residenti locali. Le difese aeree degli Emirati hanno intercettato “9 missili balistici, 6 missili da crociera e 148 droni”, confermando un calo degli attacchi rispetto ai giorni precedenti. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha annunciato un volo speciale Abu Dhabi-Milano per consentire il rientro di circa 200 studenti minorenni presenti nel Paese, sottolineando l’impegno diplomatico per garantire la sicurezza dei cittadini.

Riapertura parziale per l’aeroporto a Dubai: indicazioni per i passeggeri e gestione delle prenotazioni

Emirates raccomanda ai viaggiatori di non recarsi in aeroporto senza conferma di imbarco e di monitorare costantemente lo stato dei voli tramite il sito ufficiale e i canali social della compagnia. La compagnia ribadisce che la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio è “una priorità assoluta” e che i voli riprogrammati o con prenotazione confermata saranno gestiti direttamente dal servizio clienti. Per chi ha subito cancellazioni, Emirates offre la possibilità di modificare la prenotazione scegliendo un altro volo entro il 20 marzo o richiedere il rimborso, a seconda che il biglietto sia stato acquistato direttamente o tramite agenzia di viaggi.

Tutti i punti per il check-in in città a Dubai restano temporaneamente chiusi fino a nuovo avviso. Le autorità e le compagnie aeree continuano a monitorare la situazione, consapevoli che la variabilità degli attacchi potrebbe influenzare ulteriormente l’operatività degli scali nella regione.