L’improvvisa escalation tra Iran, Israele e Stati Uniti ha portato il conflitto nel cuore del Golfo, colpendo anche Dubai e la celebre Palm Jumeirah. Con l’ aeroporto Dubai colpito e lo spazio aereo chiuso, missili ed esplosioni hanno trasformato un simbolo globale di lusso e turismo in uno scenario di emergenza, tra voli sospesi, civili bloccati e una tensione internazionale sempre più alta.

Il lusso sotto assedio: Dubai e Palm Jumeirah nel mirino

I missili hanno infranto l’illusione di invulnerabilità di Dubai, portando la guerra nel cuore di uno dei simboli mondiali del turismo esclusivo. L’isola artificiale di Palm Jumeirah, celebre per ville, hotel e spiagge da cartolina, si è ritrovata improvvisamente scenario di esplosioni e colonne di fumo. Quello che fino a poche ore prima era considerato un rifugio sicuro per vacanze e affari si è trasformato in un bersaglio della rappresaglia iraniana contro le operazioni militari attribuite a Israele e Stati Uniti.

Le autorità locali hanno confermato un “incidente” in un edificio dell’area, con quattro feriti, mentre diversi filmati diffusi online mostrano l’impatto di quello che appare come un drone o un missile contro una struttura alberghiera. Testimoni hanno parlato di “una densa colonna di fumo nero” e del suono incessante delle ambulanze. Intanto, nel centro di Tel Aviv risuonavano le sirene d’allarme, segno di un conflitto che si estende su più fronti. Il Medio Oriente, ancora una volta, appare sospeso sull’orlo di un’escalation più ampia.

Spazio aereo chiuso e rischio di guerra globale