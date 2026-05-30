Brennero chiuso per protesta: deviazioni, limiti ai mezzi e disagi per il weekend

Il blocco del Brennero per la manifestazione ambientalista del 30 maggio 2026 provoca chiusure sulla A13 austriaca e restrizioni sulla A22 italiana: divieti per mezzi pesanti, uscite obbligatorie e aree di sosta per limitare il caos.

La protesta ambientalista che ha interessato il valico del Brennero ha avuto conseguenze immediate sulla circolazione tra Italia e Austria, con chiusure sull’autostrada austriaca A13 e una serie di limitazioni in territorio italiano. Le autorità hanno attivato un piano di misure per ridurre l’impatto, ma sin dalle ore precedenti si sono registrate lunghe code e modifiche ai percorsi abituali.

La concomitanza con il fine settimana del ponte del 2 giugno e il rientro dei turisti dopo le vacanze di Pentecoste ha aggravato la situazione, aumentando il numero di veicoli in transito e la probabilità di rallentamenti prolungati.

Chiusure e divieti principali

In Austria è stata disposta la chiusura dell’autostrada A13 e della strada statale B182 sul tratto a partire dal confine di Stato.

In Italia, sull’Autostrada A22, sono state introdotte limitazioni coordinate per contenere le ripercussioni sulla rete viaria.

Restrizioni per i mezzi pesanti

È stato imposto il divieto di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate in più province. Nella provincia di Bolzano la restrizione è operativa dalle 7 alle 20 del 30 maggio 2026; in Trento il divieto vale dalle 6 alle 20 per la carreggiata nord dell’A22; in Verona i mezzi pesanti sono limitati dalle 6 alle 20 lungo la direttrice nord tra Verona Nord e il confine con la provincia autonoma di Trento.

Queste misure intendono evitare il transito dei camion verso il valico bloccato e ridurre il rischio di code estese.

Uscite obbligatorie e aree di sosta

Per gestire i veicoli già in transito sono state disposte uscite obbligatorie, in particolare al casello di Vipiteno in direzione nord. I mezzi pesanti in arrivo sono stati indirizzati verso parcheggi attrezzati come l’autoporto Sa.do.bre. e spazi predisposti a Verona (Stadio Bentegodi, Fiera di Verona, Quadrante Europa, Veronamercato). In caso di saturazione, i veicoli vengono reindirizzati sulla carreggiata sud dell’A22 per evitare la creazione di code fisse.

Deviazioni e alternative per i viaggiatori

Per chi si spostava in auto e moto sono state segnalate tratte alternative: la maxi-deviazione per Tarvisio e Salisburgo resta percorribile, mentre le valli laterali come la Val Pusteria e la Val Venosta sono state soggette a restrizioni per il traffico pesante per evitare concentrazioni di camion su itinerari più stretti.

Consigli per i turisti e gli automobilisti

Le autorità e la società di gestione dell’A22 hanno raccomandato di limitare gli spostamenti al minimo indispensabile e, per chi si trova sul Lago di Garda, di posticipare le partenze verso nord fino al tardo pomeriggio per ridurre l’esposizione alle code. Chi non può rinviare il viaggio è invitato a consultare le informazioni in tempo reale e a scegliere percorsi alternativi segnalati da viabilità e dispositivi di bordo.

Impatto economico e reazioni

Le associazioni di categoria del settore trasporti hanno espresso preoccupazione per le ripercussioni sulle consegne e sulla logistica: bloccare un corridoio fondamentale come il Brennero può tradursi in ritardi a catena e costi aggiuntivi per le imprese. Roberto Bellini, rappresentante degli autotrasportatori, ha definito la giornata potenzialmente «da incubo» per gli operatori che lavorano lungo l’asse, sottolineando come la protesta possa comprimere e spostare il traffico invece di ridurlo.

Bilanci tra obiettivi ambientali e criticità pratiche

Da una parte la manifestazione intende portare all’attenzione i problemi ambientali legati al traffico attraverso l’azione diretta; dall’altra la chiusura di un corridoio strategico genera effetti tangibili su cittadini, aziende e turismo. Secondo alcuni rappresentanti delle categorie economiche servirebbero soluzioni strutturali più sostenibili piuttosto che blocchi temporanei, perché gli spostamenti deviati o bloccati non eliminano le emissioni, ma ne cambiano solo la distribuzione.

Le autorità locali hanno comunque predisposto piani di emergenza per gestire i flussi veicolari e limitare i disagi, mantenendo i canali informativi aggiornati per fornire alle persone alternative e indicazioni operative fino al termine delle manifestazioni.