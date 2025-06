Dramma sull’autostrada del Brennero: ambulanza contro tir, drammatico bilancio dei morti

Un grave incidente stradale ha coinvolto un’ambulanza e un tir sulla carreggiata nord dell’autostrada del Brennero, causando momenti di grande tensione e rallentamenti nel traffico. L’impatto, avvenuto tra Bressanone e Vipiteno, ha provocato un bilancio drammatico. Le autorità sono intervenute tempestivamente per gestire la situazione e avviare le indagini sulle cause dello scontro.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 nei pressi di Fortezza, lungo la carreggiata nord dell’A22, con direzione da Bolzano verso Vipiteno. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il mezzo della Croce Bianca destinato al trasporto di pazienti avrebbe tamponato un tir, causando un violento scontro in cui due passeggeri italiani hanno perso la vita. In un comunicato, la Croce Bianca si è dichiarata profondamente scossa da questo tragico evento.

“Ogni giorno, i nostri soccorritori sono in servizio per salvare vite umane o accompagnare i pazienti nel modo migliore possibile in ospedale. È quindi ancora più difficile e doloroso quando proprio durante uno di questi trasporti si verifica un evento tanto tragico. Il Presidente, il Consiglio direttivo e la Direzione esprimono le loro più sentite condoglianze ai familiari e sono loro vicini in questo momento di grande dolore“.