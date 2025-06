Nella scorsa notte, un incidente in viale Bruno Buozzi ai Parioli ha richiesto il trasporto in codice rosso in ospedale di quattro giovani.

La tranquillità del quartiere Parioli a Roma è stata spezzata da un grave incidente stradale che ha scosso viale Bruno Buozzi. Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 giugno, una minicar si è ribaltata, lasciando quattro giovanissimi in condizioni serie.

Le indagini sull’incidente ai Parioli: nessun altro veicolo coinvolto

Dopo i rilievi scientifici sul luogo del sinistro, le prime verifiche effettuate dagli agenti della Polizia Locale avrebbero escluso il coinvolgimento di altri mezzi nell’incidente.

L’attenzione si è concentrata sulla minicar, una Aixam, che è stata posta sotto sequestro. Il diciottenne alla guida, e proprietario del veicolo, è stato sottoposto ai test di rito per accertare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue, un passaggio fondamentale per chiarire le cause dell’improvvisa perdita di controllo.

Le indagini proseguono per delineare con precisione la dinamica che ha portato al ribaltamento e al grave ferimento dei quattro giovani.

Incidente ai Parioli: minicar si ribalta, gravi quattro giovanissimi

Una minicar ha perso il controllo e si è ribaltata, terminando la sua corsa su un marciapiede nel quartiere Parioli a Roma. Il veicolo, un’Aixam omologata per due, trasportava invece quattro giovani: tre ragazzi e una ragazza, tutti rimasti gravemente feriti.

Il sinistro è avvenuto nella notte, intorno alle 2:00, in Viale Bruno Buozzi, all’altezza del civico 168. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco (con la squadra 9A Prati) e gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.

I quattro occupanti, due diciottenni e due diciassettenni, sarebbero rimasti intrappolati nella microcar. Le ambulanze li hanno poi trasportati tutti in codice rosso in diversi ospedali: come riportato da RomaToday, uno al San Giovanni, due al Policlinico Umberto I e la diciassettenne, l’unica non residente ai Parioli, al Policlinico Gemelli.