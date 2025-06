Incidente in Tirolo, bimbo di 7 anni travolto da un camion: drammatico epilogo

Tragico incidente in Tirolo: bimbo di 7 anni morto dopo l’investimento. Indagano le autorità.

Un dramma che scuote il Tirolo: un bimbo di soli 7 anni è morto dopo essere stato investito da un camion in manovra. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri a Wörgl, una tranquilla cittadina austriaca trasformata in teatro di dolore. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per fare luce sulla dinamica dell’accaduto.

Tirolo, bimbo di 7 anni travolto e ucciso da un camion

Un drammatico incidente ha scosso la cittadina tirolese di Wörgl nelle prime ore di giovedì 5 giugno. Un bimbo di sette anni è deceduto all’ospedale di Innsbruck dopo essere stato investito da un camion in fase di ripartenza. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare.

L’episodio è avvenuto intorno alle 7:20 del mattino, mentre il piccolo si stava recando a scuola a piedi insieme a un coetaneo. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante era fermo per operazioni di carico e scarico. Nel momento in cui ha ripreso la marcia, avrebbe urtato e trascinato il bambino, che si trovava nelle vicinanze.

Il padre del bambino, presente sulla scena, è intervenuto immediatamente per prestare i primi soccorsi e ha allertato i servizi di emergenza. Il bambino è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali: il decesso è avvenuto nella notte.

Tirolo, bimbo di 7 anni travolto e ucciso da un camion: autista sotto indagine

La Procura di Innsbruck ha aperto un’indagine per omicidio stradale a carico del conducente del camion, un uomo di 54 anni, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.