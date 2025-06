Una tragedia ha scosso la comunità locale: un uomo di 72 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una moto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali lungo la SS163 Amalfitana. L’incidente è avvenuto in un tratto particolarmente trafficato della statale, sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti.

Inutili i soccorsi: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Oggi la città si stringe attorno ai familiari per l’ultimo saluto durante i funerali.

Incidente ad Amalfi, 72enne travolto e ucciso da una moto

Dalle prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe stato così violento da trascinare la vittima per diversi metri. Un medico americano di passaggio ha immediatamente prestato soccorso, ma constatata una grave ferita alla testa, ha potuto fare ben poco. Poco dopo sono arrivati i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Amalfi e la Polizia Municipale, che hanno avviato i rilievi per stabilire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze da parte dei presenti e verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona interessata.

Incidente ad Amalfi, chi era la vittima. Oggi i funerali

La persona deceduta è un uomo di 72 anni, Luigi Palumbo, originario di Pontone di Scala e pendolare lavorativo ad Amalfi, molto stimato nella comunità locale. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, lasciando profondamente addolorati familiari, amici e conoscenti. Oggi, 5 giugno, alle 16: 30 presso il Duomo di Scala si terranno i funerali.