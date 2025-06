Un pedone è stato travolto da un furgoncino in via Cilicia, nei pressi di piazza Galeria a Roma. Le autorità hanno aperto un’indagine.

Un grave incidente ha scosso la notte nel quartiere intorno a via Cilicia, a Roma, dove un pedone è stato investito da un furgoncino mentre attraversava la strada. L’episodio, che ha avuto un epilogo tragico, ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine, che stanno conducendo accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Tragico incidente a Roma: pedone muore dopo essere stato investito in strada

Nella notte scorsa, si è verificata una tragedia stradale in via Cilicia, nel quartiere San Giovanni a Roma. Un pedone è stato investito mortalmente da un furgoncino di Areti mentre attraversava la strada all’altezza di piazza Galeria. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani insieme a un’ambulanza e un’auto medica dell’Ares 118 poco dopo mezzanotte, dando immediatamente avvio alle indagini.

La persona travolta è stata trasportata con urgenza in ospedale, ma purtroppo è deceduta poco prima di raggiungere il pronto soccorso. Al momento non sono state rese note le sue generalità, poiché al momento dell’incidente non avrebbe avuto con sé i documenti.

Roma, pedone investito e ucciso: la polizia avvia le indagini

Il conducente di una Renault Kangoo, che sarebbe un uomo di 45 anni di nazionalità polacca, è stato ascoltato dagli agenti della polizia municipale e sottoposto al test alcolemico e tossicologico di routine.

Al momento, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, che ha segnato la 19ª vittima pedonale dell’anno a Roma e provincia, su un totale di 45 decessi registrati solo nell’area urbana della Capitale, ai quali si aggiungono oltre 20 morti nelle zone limitrofe e lungo la costa.