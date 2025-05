Un grave incidente in via Prenestina a Roma ha visto un giovane motociclista investire un pedone, con conseguenze drammatiche.

A Roma, in via Prenestina, si è verificato un tragico incidente stradale che ha coinvolto un giovane motociclista e un pedone. L’impatto è stato violento e ha avuto conseguenze drammatiche, gettando nel dolore la comunità locale. Questo episodio riporta ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le regole per prevenire simili tragedie.

Roma, incidente in via Prenestina nella notte

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 maggio 2025, intorno all’una, si è verificato un grave incidente a Roma, in via Prenestina, poco dopo l’incrocio con largo Preneste, in direzione di viale Palmiro Togliatti. Un giovane motociclista di 20 anni, alla guida di una Kawasaki Z 650, ha travolto un pedone mentre attraversava la strada.

L’impatto si è rivelato fatale per la vittima, deceduta sul colpo. Il conducente della moto è stato sbalzato dalla sella e ha riportato lesioni gravi.

Da una prima ricostruzione, l’incidente si sarebbe verificato mentre il pedone attraversava la strada. Il motociclista, diretto verso viale Palmiro Togliatti, non sarebbe riuscito a frenare in tempo, probabilmente a causa di una velocità eccessiva.

Le forze dell’ordine stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e ascoltando i testimoni per chiarire le dinamiche e attribuire eventuali responsabilità.

Roma, incidente in via Prenestina: pedone investito e ucciso da una moto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso. La vittima non era in possesso di documenti, complicando al momento la sua identificazione. Il corpo è stato trasferito all’Istituto di Medicina Legale per autopsia e riconoscimento.

Il motociclista, cittadino italiano, è stato stabilizzato dal personale sanitario del 118 e poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni, dove è stato sottoposto anche ai test per alcol e sostanze stupefacenti. Le sue condizioni sarebbero serie ma stabili.