Grave incidente domestico per Lucio: ricoverato d'urgenza per ustioni

Lucimar Ferreira, noto come Lucio, è stato ricoverato d’urgenza a Brasilia per ustioni causate da un incidente domestico. Ecco come sta.

Gli incidenti domestici rappresentano una delle cause più comuni di infortuni, spesso sottovalutati, ma che possono avere conseguenze gravi, come le ustioni. Nella giornata di ieri, venerdì 16 maggio, un episodio di questo tipo ha coinvolto l’ex difensore Lucio, ricoverato a causa di ustioni riportate in casa. Ecco i primi aggiornamenti sulle sue condizioni.

Figura chiave nella vittoria del Brasile ai Mondiali del 2002, Lucimar Ferreira Da Silva, noto come Lucio, ha lasciato un’impronta indelebile anche in club come São Paulo, Palmeiras, Internacional, Bayern Monaco e Inter. Con i nerazzurri ha conquistato ogni trofeo possibile, inclusi tre titoli di Bundesliga, un Mondiale (2002) e due Coppe Confederazioni. Ha concluso la sua carriera da calciatore professionista nel 2019.

Oggi 47enne, l’ex difensore brasiliano dell’Inter del celebre Triplete 2010 è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Brasilia a seguito di ustioni riportate in diverse parti del corpo dopo un incidente domestico.

Lucio è stato ricoverato in un ospedale di Brasilia a seguito di un incidente domestico che gli ha causato delle ustioni. La notizia è stata diffusa da Globoesporte, che ha riportato come la struttura sanitaria non abbia fornito dettagli sull’accaduto, ma abbia confermato che l’ex difensore è stato preso in cura nel reparto di terapia intensiva, risultando cosciente e stabile.

È stato inoltre annunciato che presto verrà trasferito in un altro ospedale privato. L’ultimo aggiornamento medico riferisce: