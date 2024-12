Belen, il padre Gustavo Rodriguez ricoverato in codice rosso per ustioni gravi

Gustavo Rodriguez, 65 anni, padre della showgirl argentina Belen, è rimasto gravemente ustionato questa mattina in un incendio che ha coinvolto un capannone a Gallarate, in provincia di Varese. È stato trasferito in ospedale in codice rosso a causa delle gravi ustioni.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, giovedì 5 dicembre, in un ex stabilimento tessile, ora utilizzato come deposito, a Gallarate. La centrale operativa dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza della Lombardia ha attivato il protocollo di intervento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, con un’auto medica e un’ambulanza.

Secondo le prime indiscrezioni, Gustavo Rodriguez sarebbe stato trovato con ustioni di secondo grado al volto e alle braccia, riportando anche gravi lesioni.

Inizialmente trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, l’uomo è stato poi trasferito al reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano, dove attualmente è ricoverato in gravi condizioni.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Sulla vicenda sta indagando la polizia di Gallarate che, secondo i primi rilievi, riterrebbe l’incidente di natura accidentale. Sembrerebbe infatti che l’uomo stesse utilizzando uno spazio all’interno di un capannone condiviso con altre attività produttive, adibito a deposito.

Nessuna dichiarazione dalla famiglia Rodriguez

Al momento, né Belen Rodriguez né sua sorella Cecilia e suo fratello Jeremias hanno rilasciato dichiarazioni in merito alle condizioni di salute del padre. Tuttavia, Cecilia Rodriguez ha comunicato su Instagram di aver posticipato la diretta social del brand ME FUI, originariamente prevista per oggi pomeriggio, rimandandola alla prossima settimana.