Il 30 giugno Cecilia Rodriguez è convolata a nozze con Ignazio Moser. Dopo qualche giorno, è arrivata sui social un messaggio social che Belen ha voluto dedicare alla sorella.

Belen, la dolce dedica alla sorella dopo il matrimonio

La showgirl argentina, sul suo profilo Instagram, ha postato una dolce dedica per la sorella Cecilia, in cui l’ha anche ringraziata di averla voluta al suo fianco: “Non chiedevo nulla di più che una favola come quella che hai vissuto. Grazie di avermi voluto al tuo fianco, la tua damigella d’onore“. Questa dedica, ad alcuni, è apparsa un po’ malinconica, visto che Belen non ha avuto la stessa fortuna nel suo precedente matrimonio con Stefano De Martino, mentre altri hanno difeso il bellissimo rapporto che lega le due sorelle. Belen, nel post, ha mostrato i due abiti che ha indossato per il matrimonio: entrambi firmati Atelier Emé.

Il matrimonio di Cecilia e Ignazio Moser

Dopo sette anni di fidanzamento, Cecilia e Ignazio Moser si sono sposati nella Tenuta Armitino, in Toscana, domenica 30 giugno. “Le auguro un lunghissimo matrimonio, sono molto emozionata per lei. Se si sopporta il marito naturalmente” erano state le parole di Belen qualche giorno prima del matrimonio.

