Jon Landau, produttore premio Oscar di film come Titanic e Avatar, è morto a 63 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.

L’annuncio della morte di Jon Landau

A rendere pubblico il decesso del produttore è stato Alan Bergman, co-presidente della Disney Entertainment,

in un comunicato diffuso dai media Usa. Si legge nel comunicato: “Jon era un visionario il cui straordinario talento e passione hanno dato vita ad alcune delle storie più indimenticabili sul grande schermo. I suoi straordinari contributi all’industria cinematografica hanno lasciato un segno indelebile e ci mancherà profondamente. Era un produttore iconico e di successo, ma anche una persona migliore e una vera forza della natura che ha ispirato tutti coloro che lo circondavano. I nostri pensieri sono con la moglie di Jon, Julie, e con la sua famiglia e i suoi cari in questo momento difficile.”

La carriera di Jon Landau

Landau, nato a New York, avrebbe compiuto 64 anni il 23 luglio. Figlio di una regista e un produttore cinematografico ha frequentato la School of Cinematic Arts di Los Angeles. All’inizio della sua carriera ha ricoperto il ruolo di vicepresidente esecutivo della produzione dei lungometraggi della 20th Century Fox, supervisionando successi come Mamma ho perso l’aereo e Mrs. Doubtfire. Il trionfo però arriva dalla collaborazione con il regista James Cameron. Vince infatti il premio Oscar per aver prodotto Titanic e, di nuovo, ottiene un grandissimo successo producendo Avatar, sempre di Cameron.