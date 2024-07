È morto il celebre cantautore Pino D’Angiò, l’artista che ottenne un grande successo con “Ma quale idea“, aveva 71 anni.

È morto il cantautore Pino D’Angiò

Aveva 71 anni Pino D’Angiò, celebre cantautore che negli anni Ottanta ottenne un enorme successo con il brano “Ma quale idea“.

L’artista era nato a Pompei nel 1952 ed è scomparso nella giornata di ieri, 6 luglio. A darne la notizia è stata la famiglia, che ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram.

Con poche righe bianche scritte su uno sfondo nero, i familiari hanno dedicato parole bellissime al cantante.

“Sei stato il più bel regalo che la vita potesse fare alle persone che hanno avuto il privilegio di conoscerti”.

All’anagrafe Giuseppe Chierchia, Pino ricevette diversi premi in carriera, come quello di paroliere. Di recente lo abbiamo visto al Festival di Sanremo 2024 insieme ai BNKR44, che come altri giovani hanno riscoperto il suo brano più famoso, ritenuto il primo del genere rap in Italia.

Prima di questa apparizione ce n’era stata una nel 2022, arrivata dopo uno stop a causa di problemi di salute. Pino ha avuto un cancro alle corde vocali e ha subito varie operazioni, poi ha sofferto di trombosi e ha avuto un infarto e un arresto cardiaco.

Nel 2021 ha raccontato: “Ho sempre vissuto questa cosa pensando ‘Vediamo come va a finire’. Del resto, cosa vuoi fare?”.

La carriera di Pino D’angiò

Nell’ultimo periodo le canzoni di Pino D’Angiò avevano riscoperto il successo, grazie anche i social. L’artista iniziò la carriera esibendosi in alcuni locali per guadagnare qualcosa ma la svolta arrivò negli anni Ottanta con il brano che abbiamo citato.

Poi iniziò a comporre canzoni per artisti importanti come Mina, raggiungendo la fama anche all’estero. Ha lavorato anche come doppiatore, produttore musicale e conduttore di programmi in radio e in tv.

Poi, ha recitato a teatro e ha avuto un ruolo nel film Il camorrista, di Giuseppe Tornatore.