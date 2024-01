Mina è certamente un’icona italiana e una delle cantanti più note dell’intero panorama musicale del nostro Paese, eppure di lei si sa davvero poco. Un’Artista con la ‘A’ maiuscola che, però, non ha mai utilizzato la sua immagine e, anzi, si è ritirata dalle scene ormai già da tantissimi anni. Ma perché Mina non ha più voluto mostrarsi in pubblico dopo l’ultimo concerto?

Mina, perché la cantante è sparita dalle scene: le teorie

L’ultima apparizione live di Mina risale addirittura al 1978 quando, nel mese di agosto, salì sul palco per un concerto nella città di Viareggio. Da quel momento in poi, la cantante si è ritirata a vita privata e le voci sul suo conto sono state tante. Nata nel 1940, l’artista ha cantato in pubblico per appena vent’anni, fermandosi poi quando le venne diagnosticata una broncopolmonite di origine virale. Per qualche tempo la sua voce fu compromessa e Mina dovette smettere la sua attività per il periodo di degenza. La sua sparizione dalle scene diede adito a tante teorie fantasiose: dal trasferimento in Svizzera per eludere il fisco italiano, alle notizie su una sua possibile trasformazione fisica che la faceva vergognare di tornare sul palco. In realtà, Mina non ha mai spiegato in prima persona perché non ha più voluto tornare a cantare.

Mina, perché la cantante è sparita dalle scene: il racconto

Tempo addietro, il figlio Massimiliano Pini aveva spiegato che la donna soffriva molto la sua grande esposizione coi media e, soprattutto, soffriva moltissimo l’ansia da palcoscenico. Dopo il periodo di pausa per la malattia, Mina si accorse di non voler abbandonare la riservatezza della sua vita privata e perciò scelse di non tornare a calcare i palchi live.