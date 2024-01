Festival di Sanremo 2024

Ormai mancano sempre meno giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2024. I big si preparano ad esibirsi con le loro canzoni in gara sul palco più importante della musica in Italia, quello del Teatro Ariston. Ma a prepararsi non sono solo i cantanti ma anche lo stesso Amadeus.

Amadeus, quando guadagnerà a Sanremo

Come sappiamo, Amadeus non solo è il direttore artistico di Sanremo 2024 ma ne è anche conduttore. D’altronde, come lo è già stato nelle edizioni precedenti a questa. Una grande curiosità che ha sempre riguardato il Festival è quella relativa ai cachet. In molti si chiedono quanto è che guadagnerà Amadeus per questo Festival. Ovviamente non esiste nulla di certo ed ufficiale rispetto alla cifra che intascherà ma chiaramente si tratterà di somme particolarmente importanti.

Il cachet di Amadeus a Sanremo 2024

Tante sono le voci di corridoio e le indiscrezioni che riguardano il compenso spettante ad Amadeus per questo Festival di Sanremo 2024. Pur non essendoci niente di confermato, in molti parlato di ben 70 mila euro per ogni serata. Facendo un calcolo di tutte le serate della kermesse canora, la cifra totale potrebbe arrivare ad essere di circa 350 mila euro.