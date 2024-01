Lady Diana, il maggiordomo Paul Burrell riceve messaggi dall'aldilà: in casa sua avvengono cose strane.

Paul Burrell, ex maggiordomo di Lady Diana nonché suo grande confidente, sostiene di ricevere messaggi dall’aldilà da parte della principessa triste. Non solo, a casa sua accadono cose strane.

Lady Diana: il maggiordomo Paul Burrell riceve messaggi dall’aldilà

L’ex maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell, sta facendo discutere per alcune strane rivelazioni. L’uomo, che era anche grande confidente della principessa triste, sostiene che l’indimenticabile ex moglie di Re Carlo starebbe cercando di inviargli messaggi dall’aldilà.

Costa sta cercando di dire Lady Diana a Paul Burrell?

Paul Burrell ha raccontato di avere una specie di interazioni paranormali con Lady Diana. Sembra che la defunta principessa stia cercando di inviargli un messaggio di cui, ad oggi, non si capisce ancora bene il contenuto. In attesa di decifrarlo, però, l’ex maggiordomo ha svelato che in casa sua accadono cose strane.

Lady Diana: cose strane in casa dell’ex maggiordomo Paul Burrell

L’ex maggiordomo Pual Burell ha raccontato che in casa sua avvengono cose strane, che potrebbero essere riconducibili al messaggio che Lady Diana starebbe cercando di inviargli dall’aldilà. Tra voci sommesse, oggetti che cadono e odore improvviso di tabacco, l’uomo sta perdendo il senno. Al momento, queste sue interazioni paranormali non hanno trovato riscontri pratici.