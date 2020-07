La principessa Diana riposa in un sepolcro solitario nella tenuta di famiglia. La tomba è lasciata totalmente in balia della vegetazione e dell'incuria.

Lady Diana, spesso chiamata anche la Principessa triste è morta il 31 agosto 1997. La morte avvenne in un tragico incidente stradale a Parigi. Nonostante siano passati così tanti anni la sua vita e la sua morte continuano a far parlare giornalisti e appassionati.

Nel frattempo Lady D. riposa in una tomba solitaria all’interno della tenuta della famiglia reale. La tomba è lasciata volutamente senza cure e infestata dalla vegetazione.

Le condizioni della tomba di Lady D

Sono trascorsi 21 anni dalla morte di Lady Diana. La principessa amata da tutti gli inglesi, e non solo, scomparve in un incidente d’auto insieme al compagno Dody Al-Fayed. Le cause della morte sono ancora misteriose nonostante siano passati così tanti anni.

Ciò che sorprende, dato l’amore per la principessa che perdura a 22 anni dalla sua morte, è lo stato in cui si trova la sua tomba.

Lady D è stata sepolta su un’isola in mezzo alla natura, seguendo la volontà della famiglia Spencer.

In molti hanno sottolineato lo stato di abbandono del luogo, con foglie ed erbacce che coprono interamente la tomba della principessa.

La lapide non è aperta al pubblico, a differenza del monumento memoriale con le colonne. La tomba è infatti volutamente lasciata in mezzo alla natura. Il fratello Charles si è fermamente opposto allo stato di abbandono della tomba e sarebbe pronto a spendere milioni di sterline per sistemare. Qui infatti Lady D ha vissuto fino al 1981, anno del matrimonio con il principe Carlo.

Ed è qui che oggi riposa.

Dove si trova il corpo di Lady D

Come abbiamo precedentemente detto, il monumento e la tomba per Lady D si trovano all’interno di Althorp. Molte persone, nel corso degli anni, hanno testimoniato come il corpo di Lady Diana in realtà si trovasse vicino ai resti del suo papà, Edward John VIII.

A confermarlo è la titolare del pub della piccola città inglese dove potrebbe trovarsi realmente il corpo che svela un retroscena: “Qui in città siamo tutti sicuri. La notte prima del suo funerale, la chiesa è stata recintata e bloccata, nessuno aveva accesso nelle vicinanze “.

La titolare ha continuato a parlare ai media britannici: “C’è stato un black out, era buio e non si vedeva niente. Per questo motivo non ci sono fotografie che ritraggono la sepoltura di Lady Diana. Secondo me è assolutamente impossibile che la sua bara, totalmente costruita in piombo , sia stata trasportata attraverso una barca di piccole dimensioni al centro del lago. La barca sarebbe sicuramente affondata per il troppo peso”.

Se questa teoria fosse vera, tutti i milioni di turisti che ogni giorno si recano sulla tomba della principessa, adagiando un piccolo fiore, in realtà l’avrebbero portato a una bara vuota. Questa scelta si può spiegare nella scelta della famiglia reale di costruire un monumento pubblico e visitabile a pagamento lasciando però che il corpo della principessa riposi in una tomba privata. Attenzione però a credere a tutto quello che viene detto. Nel corso degli anni Lady Diana è stata vittima di numerose speculazioni.

La biografia della Principessa triste raccontata in un libro ricco di testimonianze di parenti e amici. Mettendo in luce le paure, i segreti e la vita privata di Lady Diana, il libro racconta la famiglia reale sotto nuovi aspetti, facendo emergere il lato più nascosto della principessa.

Una nuova teoria sulla morte della Principessa Diana, Lady Diana top secret ricostruisce le vicende riguardanti la misteriosa morte nel 31 agosto 1997 e mette in luce i segreti che si aggirano intorno al tragico incidente giungendo a nuove conclusioni.

Interpretato dalla bella Naomi Watts, il film racconta la storia di Lady Diana ripercorrendo con precisione momenti significativi della vita nella famiglia reale. La descrizione imparziale della vita di Lady D. fino al tragico incidente rimane fedele alla storia e racconta di una donna fragile e sola all’interno di un contesto in cui ogni sua azione è resa pubblica.