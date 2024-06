L’influencer Greta Rossetti e l’imprenditore Sergio D’Ottavi hanno trascorso un romantico weekend a Capri.

Greta Rossetti a Capri con Sergio D’Ottavi

Durante la permanenza sull’isola la coppia si è mostrata sempre più affiatata. L’ex concorrente del Grande Fratello, tuttavia, ha deciso di esprimere il proprio disappunto per diversi commenti e messaggi che ha ricevuto dagli haters. Nelle sue storie Instagram la 25enne si è lasciata andare in un lungo sfogo.

Cosa ha detto Greta

“Buongiorno a tutti” ha esordito Greta “Vi do il buongiorno con questo sorriso perché mentre io sono a Capri e sto benissimo perché sono in un posto fantastico e mi sto rilassando tantissimo voi, invece, siete a casa e rosicate perché, prima, provate a segnalare e togliere il mio profilo Instagram, invece ora, segnalate il profilo di una ragazza carinissima oltretutto, che pubblica tutti i miei outfit. Voi persone cattive andate in massa a segnalare il suo profilo solo perché siete invidiose. Che tristezza, mi domando perché siate così cattive“.

“Credo nel karma”

L’influencer ha quindi concluso: “Io comunque credo nella legge del karma e, quindi, cerco di seminare del bene così che mi ritorni, voi invece raccoglierete ciò che seminate. Siete proprio tristi“. Nonostante le critiche, la coppia continua a godersi il soggiorno a Capri, scambiandosi tenere dediche d’amore.